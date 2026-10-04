Srpski trener doživeo debakl: Bajern slavio protiv ekipe koju on predovi sa klupe sa čak 53 poena razlike

Srbin doživeo debakl.

Credit: Steffie Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Oldenburg koju sa klupe prevodi srpski trener Milenko Bogićević doživela je pomalo i nestvaran poraz od minhenskog Bajerna u tamošnjem prvenstvu.

Bavarci su slavili sa čak 53 poena razlike! Na kraju meča na semaforu je stajao rezultat 113:60 (17:18, 40:13, 32:18, 24:11).

Nakon prve deonice ništa nije ukazivalo na ovakab debakl, pošto je velikan iz Minhena čak imao i zaostatak od jednog poena. Međutim, od druge četvrtine se sve promenilo.

Bavarci su do kraja susreta postigli čak 96 poena, dok je Oldenburg u tom periodu postigao samo 42.

Što se tiče poenterskog učinka, Dvejn Vašington je dao 19 poena, Oskar da Silva 17, Johanes Timan 15, a Nils Gifaj, Justinijan Džesap i Rokas Jokubaitis po 10. Na drugoj strani Zekari Ensiminger je ubacio 16, Džeremi Roč 13, Demažeo Vigins 10, a srpski reprezentativac Stefan Momirov samo dva poena.