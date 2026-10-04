ZVEZDE UZ VUČIĆA: "On je najbolji, ima našu punu podršku" (VIDEO)

TOKOM sinoćnjeg velikog predizbornog skupa liste broj 1 "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" u Beogradskoj areni, prikazan je video u kojem brojne poznate ličnosti upućuju poruke podrške prvom na listi i nosiocu liste, Aleksandru Vučiću.

Foto: Novosti

Zvezde poručuju da im je drago što su u Areni, ističu da je Aleksandar Vučić najbolji i da ima njihovu punu podršku na predstojećim izborima.

- Ja sam uvek uz svoje prijatelje - poručila je jedna od zvezda, dok je druga istakla:

- Ja sam uvek uz najbolje – a to je Aleksandar Vučić.

- Volim mog predsednika i uvek ću biti uz njega - poručila je treća zvezda.

U videu se nižu i druge poruke podrške, kao i obećanja da Vučić, odnosno njegova izborna lista, ima punu podršku poznatih na predstojećim parlamentarnim izborima.

Ko je sve od poznatih ličnosti dao podršku Vučiću i šta su mu poručili – pogledajte u videu.