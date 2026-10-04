Politika

VELIKO OKUPLJANJE U BORČI! Građani, mladi i bajkeri poslali jasnu poruku podrške listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" (VIDEO)

T.J.

04. 10. 2026. u 16:03

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U BORČI je danas, 4. oktobra 2026. godine, održano veliko narodno okupljanje građana koji su pružili podršku listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Okupljanje je proteklo u znaku poruka jedinstva, zajedništva i podrške politici koju predvodi predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

ВЕЛИКО ОКУПЉАЊЕ У БОРЧИ! Грађани, млади и бајкери послали јасну поруку подршке листи Александар Вучић - Уједињена Србија (ВИДЕО)

Foto: Novosti

Na skupu se okupio veliki broj građana, među kojima je bio i značajan broj mladih. Posebnu pažnju privukla je i organizovana grupa bajkera, koji su učestvovali u svečanoj vožnji i svojim prisustvom dodatno upotpunili atmosferu na skupu.

Okupljeni građani nosili su obeležja i zastave, a sa skupa su upućene poruke podrške listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija", uz naglašavanje značaja jedinstva, stabilnosti i nastavka razvoja.

Okupljanje u Borči održano je samo dan nakon velikog centralnog skupa iste liste u Beogradskoj areni, gde se okupio veliki broj građana i gde je predstavljen politički program i poruke kampanje za predstojeće izbore.

Borča je tako danas bila jedno od mesta na kojima su građani javno iskazali podršku ovoj izbornoj listi, a posebnu pažnju privukle su scene sa ulica Vizelja, gde su se okupili učesnici skupa i organizovana grupa bajkera.

Snimci sa događaja prikazuju atmosferu sa okupljanja, dolazak građana, kao i svečanu vožnju bajkera kroz Borču. Poruke koje su se čule sa skupa bile su usmerene na jedinstvo, stabilnost i nastavak politike razvoja i napretka.

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