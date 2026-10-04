Bibars Natho: "Bio je plan da postanem sportski direktor Partizana, a onda..."

Stvari su se promenile pred kraj sezone, otkrio je bivši izraelski vezista.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Bivši kapiten Partizana Bibars Natho otkrio je da je posle završetka igračke karijere imao konkretan plan da ostane u Humskoj i preuzme funkciju sportskog direktora.

Natho je u razgovoru za izraelski „Sport.5“ govorio o Partizanu, ali i o reprezentaciji Izraela, koja večeras u Bačkoj Topoli dočekuje Irsku u Ligi nacija. Meč je zakazan za 20.45.

Izraelski vezista, koji je završio igračku karijeru u maju ove godine, istakao je da je njegova namera bila da odmah po završetku igranja počne da radi u Partizanu.

- Ja sam državljanin Srbije. Plan je bio da odmah nakon završetka igračke karijere počnem da radim u Partizanu i da u bliskoj budućnosti postanem sportski direktor.

Ipak, promene u vrhu kluba su uticale na to da on danas nije u Humskoj.

- Stvari su se promenile pred kraj sezone, promenili su se ljudi koji donose odluke i nisam mislio da ću dobiti dovoljno ovlašćenja i uticaja da mogu da iznesem svoje mišljenje.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Natho je takođe ostavio otvorenom mogućnost povratka u reprezentaciju Izraela, iako trenutno ne planira da se vraća u zemlju iz porodičnih razloga.

- Šino me je pozvao uveče kada sam objavio da se povlačim i rekao mi da me veoma ceni i voli, kao i da su mi vrata otvorena kad god budem želeo. Trenutno, iz porodičnih razloga, ne planiram da se vratim da živim u Izraelu. Kada bih se vratio u Izrael, bilo bi mi drago da budem deo reprezentacije. Ko ne bi želeo da bude njen deo? Uvek ću pokušavati da pomognem reprezentaciji na bilo koji način na koji mogu. Ako pronađemo odgovarajuću poziciju za mene, zašto da ne?

Nekadašnji kapiten crno-belih osvrnuo se i na rezultate Izraela ove jeseni, uz dva poraza i remi, ocenivši da su problem bili pad koncentracije i taktičke discipline.

- Koncentracija igrača je pala, kao i taktička disciplina. Kada igrači žele previše i ne igraju taktički ispravno, to se dešava, posebno protiv igrača koji su fizički jači od nas. Nažalost, jednostavno nije izgledalo dobro.

Za kraj je imao i poruku svojim sunarodnicima pred duel sa Republikom Irskom:

- Moramo da budemo fizički čvrsti protiv njih i da damo 150 odsto. Nismo u stanju da igramo njihov fudbal, već moramo da igramo svoj fudbal i da se borimo. Ako uspemo da igramo sa više kratkih pasova, to će nam pomoći.