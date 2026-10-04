Haos u Pazaru pred Partizan: Virus pokosio tim, zvezda na drugom kraju sveta...

Fudbaleri Novog Pazara mogli bi da se nađu u ozbiljnom kadrovskom problemu.

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Pred utakmicu 11. kola Superlige Srbije sa Partizanom (11. oktobar, 17.00), čak osmorica fudbalera pazarskog tima imaju povišenu temperaturu zbog virusa koji je zahvatio svlačionicu.

Takva situacija dodatno otežava pripremu za duel u Humskoj, posebno imajući u vidu da Pazarci ne žele unapred da se odreknu svojih ambicija protiv crno-belih. Ipak, zdravstveni problemi sada predstavljaju jedan od najvećih problema sa šefa stručnog štaba Strahinju Pandurovića.

Dodatnu poteškoću predstavlja i situacija sa Kahimom Diksonom. Fudbaler Novog Pazara je u prethodnom periodu imao veliki broj utakmica, a trenutno je sa reprezentacijom Jamajke, zbog čega postoji i problem njegove iscrpljenosti.

Sa druge strane, Partizan u ovaj susret ulazi sa jasnom potrebom da popravi utisak. Crno-beli su u prvih devet prvenstvenih utakmica ostvarili samo dve pobede i dva remija, uz čak pet poraza.

Saša Ilić i njegovi igrači trenutno imaju osam bodova, što ih je spustilo u zonu ispadanja, pa će duel sa Novim Pazarom biti prilika za povratak na pobednički kolosek posle reprezentativne pauze.

Umesto uobičajene priče o formi i taktičkim zamislima pred meč u Humskoj, pažnju sada najviše privlači pitanje u kakvom će sastavu Novi Pazar uopšte moći da izađe na teren.