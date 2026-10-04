KNEŽEVIĆ NA SKUPU "UJEDINJENA SRBIJA": Na Vučićevoj strani su Putin, Tramp i Si, a na blokaderskoj - Kurti, Picula i Đukanović

Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore (DNP), Milan Knežević, ocenio je da "Ujedinjena Srbija" nema alternativu.

Skupština CG

Govoreći na skupu u Skupštini opštine Grocka, Knežević je istakao da ne postoji politička sila koja može da pobedi narod.

- Kada sam sinoć ušao u Arenu rekao sam sebi: "Postoji li politička sila, snaga, NVO, ili obaveštajna služba koja može da pobedi onaj narod koji se sinoć okupio u Areni". Ne postoji - rekao je Knežević.

Knežević je ocenio da će Aleksandar Vučić biti sledeći premijer na ponos svih građana Srbije.

- Na Vučićevoj strani su i svi globalni ćaci - i Vladimir Putin i Donald Tramp i Si Đinping, a na blokaderskoj su Aljbin Kurti, Tonino Picula i Milo Đukanović - rekao je Knežević.