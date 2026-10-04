KNEŽEVIĆ NA SKUPU "UJEDINJENA SRBIJA": Na Vučićevoj strani su Putin, Tramp i Si, a na blokaderskoj - Kurti, Picula i Đukanović
Predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore (DNP), Milan Knežević, ocenio je da "Ujedinjena Srbija" nema alternativu.
Govoreći na skupu u Skupštini opštine Grocka, Knežević je istakao da ne postoji politička sila koja može da pobedi narod.
- Kada sam sinoć ušao u Arenu rekao sam sebi: "Postoji li politička sila, snaga, NVO, ili obaveštajna služba koja može da pobedi onaj narod koji se sinoć okupio u Areni". Ne postoji - rekao je Knežević.
Knežević je ocenio da će Aleksandar Vučić biti sledeći premijer na ponos svih građana Srbije.
- Na Vučićevoj strani su i svi globalni ćaci - i Vladimir Putin i Donald Tramp i Si Đinping, a na blokaderskoj su Aljbin Kurti, Tonino Picula i Milo Đukanović - rekao je Knežević.
Preporučujemo
Država nije mesto za političko odrastanje
04. 10. 2026. u 14:37
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"GORI" U NEMAČKOJ, 20.000 LjUDI NA ULICAMA: Telima formirali "ljudski lanac ispred Vlade u Berlinu
OKO 19.000 ljudi učestvovalo je danas u protestnim akcijama u više gradova širom Nemačke, zahtevajući pravedniju politiku, snažnije mere zaštite životne sredine i borbu protiv klimatskih promena.
03. 10. 2026. u 19:10
Komentari (0)