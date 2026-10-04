PAUNOVIĆ PRECRTAO TROJICU! Evo ko je otpao sa spiska za meč u Ajndhovenu
Na "oranje" bez prvotimaca Crvene zvezde, Almerije i Vojvodine.
Veljko Paunović odlučio je koje igrače neće imati na raspolaganju za večerašnji duel sa Holandijom u Ajndhovenu (20.45).
Na zvaničnom sajtu UEFA, gde se na dan utakmice objavljuje spisak prijavljenih igrača, nema Vasilija Kostova, Stefana Džodića i Petra Sukačeva. To znači da njih trojica neće biti u konkurenciji za meč protiv „oranja“.
Kostov je u dosadašnjem delu Lige nacija odigrao svega dva minuta, i to protiv Nemačke, dok protiv Grčke nije bio ni na klupi. Ipak, njegov izostanak sa spiska predstavlja ponajveće iznenađenje.
Džodić je, za razliku od njega, imao značajniju ulogu u prethodnom susretu. Bio je starter protiv Nemačke u Minhenu i na terenu proveo 67 minuta. U prvom duelu sa Holandijom u Beogradu nije ulazio u igru, ali je sada ostao van protokola.
Sukačev je protiv Grčke dobio samo minut, a potom nije bio u sastavu za naredna dva meča.
Paunović će protiv Holandije na raspolaganju imati 26 fudbalera. Među njima su i golmani Filip Stanković i Dragan Rosić, koji još nisu nastupili, kao i Vanja Dragojević, takođe bez minuta u dosadašnjem delu takmičenja. Na spisku je i Stefan Gudelj, mladi štoper Crvene zvezde koji je pred put u Minhen priključen seniorskoj selekciji iz mlade reprezentacije.
Za ovu reprezentativnu akciju je posle duela u Minhenu otpao i Đorđe Petrović, dok su Lazar Nikolić, Stefan Bukinac i Jovan Milošević ranije dobili dozvolu da napuste tabor.
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