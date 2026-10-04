Rešava se sudbina srpskih klubova u Evroligi - Evo ko će doneti konačnu odluku

Sastanak akcionara Evrolige biće održan sutra u Italiji.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Došlo je vreme da Košarkaški klubovi Partizan i Crvena zvezda saznaju da li će dobiti statuz franšiza u najjačem evropskom takmičenju! U gradu Komu održaće se danas skup deoničara elitnog društva, kako bi glasali i prelomili kojih osam timova će dobiti dugoročno mesto u Evroligi.

Među kandidatima su i beogradski večiti rivali, a o njihovoj sudbini odlučiće vlasnici 13 akcionara: Real Madrid, Barselona, Baskonija, Panatinaikos, Olimpijakos, Efes, Fenerbahče, Armani, Makabi Tel Aviv, Žalgiris, Bajern, Asvel i CSKA Moskva.

"Parni valjak", kao i crveno-beli, nalaze se među 11 kandidata koji se bore za ulazak, ali prethodno moraju da ispune i određene uslove. Svi su u obavezi da zvanično potvrde svoju želju da postanu franšiza i da Bordu Evrolige predstave potvrde o finansijskoj likvidnosti, kao i čvrste garancije da su sposobni da iznesu celu investiciju.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Podsetimo, elitni rang će od sezone 2027/28. imati 24 kluba. Plan o proširenju već je potvrđen, a u prvoj fazi stiglo je više od 20 kandidatura za status franšize. Pored srpskih velikana, odobrenje su dobili još i PAOK, Aris, Hapoel Tel Aviv, Maksima Roma, Virtus, Dubai, Pariz, London Lajons, Valensija i Napoli.

Prema programu, Evroliga želi da uvede do osam novih dugoročnih franšiza. Uz 13 postojećih klubova-vlasnika, cilj je da se napravi stabilna struktura koja bi takmičenje odvela na 24 ekipe.

- Nivo interesovanja koji je izazvao franšizni proces još jedan je jasan pokazatelj poverenja klubova, investitora i novih projekata u budućnost Evrolige - rekao je izvršni direktor Ćus Bueno.