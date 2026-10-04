VUČIĆ SE VANREDNO OGLASIO: Veliko hvala Mikiju Manojloviću
PRVI na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić zahvalio se glumcu Mikiju Manojloviću na lepim rečima koje je izgovorio o njemu.
- Veliko hvala Mikiju Manojloviću na lepim rečima koje je izgovorio govoreći o politici. Znam da još mnogo toga moramo da uradimo i promenimo kod sebe, ali takođe znam da zajedno i ujedinjeni možemo sve da postignemo - naveo je Vučić na Instagramu.
Proslavljeni srpski glumac Miki Manojlović ocenio je da Aleksandar Vučić spoljnu politiku Srbije vodi „najbolje moguće“, ponovivši svoje ranije poređenje sa Šarlom de Golom i Vinstonom Čerčilom, dok je istovremeno oštro kritikovao opoziciju zbog nedostatka jasnog političkog programa i odgovora na ključna državna pitanja.
Gostujući u jutarnjem programu TV Prva, u razgovoru sa voditeljkom Marijom Savić Stamenić, Manojlović je rekao da kod opozicije ne vidi suštinsku promenu i da je upravo ona za njega najveće razočaranje.
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