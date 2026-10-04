TRESE SE FRANCUSKA PRED IZBORE: Bardela optužen za antisemitske poruke, Le Pen ga ne napušta
FRANCUSKA krajnje desničarska predsednička kandidatkinja Marin Le Pen izjavila je da ima "potpuno poverenje" u svog bliskog saradnika i lidera Nacionalnog okupljanja (RN) Žordana Bardelu, koji je optužen da je 2013. godine iznosio antisemitske stavove.
- Imam potpuno poverenje u Žordana - navela je Le Pen u izjavi za list "La Tribune Dimanche".
Bardela, koji se pominje kao kandidat za premijera ukoliko Le Pen pobedi na predsedničkim izborima, negirao je navode istraživačkog portala "Mediapart" i najavio tužbu zbog klevete, kao i zbog navodnog falsifikovanja i upotrebe falsifikata.
"Mediapart" je prošle nedelje objavio snimke ekrana navodnih poruka koje je Bardela slao preko Fejsbuk Mesindžera 2013. godine, a u kojima se, prema navodima tog portala, nalaze antisemitske izjave.
Bardela je optužbe odbacio i ocenio da je objavljivanje tekstova početak "totalnog rata" čiji je cilj da se zaustavi kampanja Marin Le Pen.
"Mediapart" je, međutim, saopštio da je autentičnost poruka proverena. Bardela je jedan od ključnih aktera strategije "desatanizacije" RN-a, kojom Le Pen nastoji da stranku predstavi kao prihvatljivu za širi krug birača i distancira je od nasleđa njenog oca Žan-Mari Le Pena, osnivača nekadašnjeg Nacionalnog fronta, koji je više puta iznosio antisemitske stavove, prenosi Le Parisien.
Prema anketi objavljenoj početkom nedelje, Marin Le Pen bi trebalo da osvoji najviše glasova u prvom krugu predsedničkih izbora naredne godine, a istraživanje joj daje prednost i u potencijalnom drugom krugu.
(Tanjug)
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