U OPASNOSTI SMO DA UĐEMO U NASILAN SUKOB SA RUSIJOM! Dramatično upozorenje šefa nemačke spoljne obaveštajne službe
NEMAČKA je u opasnosti da uđe u nasilan sukob sa Rusijom jer Moskva pojačava sve agresivniji "rat iz senke" protiv evropskih demokratija, upozorio je danas šef nemačke spoljne obaveštajne službe Martin Jeger.
- Konfrontacija sa kojom se suočavamo sa Rusijom dobila je novu, opasniju dimenziju. Nemačka je u opasnosti da postane uvučena u ozbiljan sukob sa Rusijom. Pokušaj napada u Lajpcigu je samo jedan primer - rekao je Jeger poslanicima na godišnjem javnom saslušanju šefova obaveštajnih službi u parlamentu, prenosi Rojters.
Nemačke vlasti su više puta upozoravale da Rusija vodi hibridnu kampanju napada dronovima i sajber napada, optužujući Moskvu da stoji iza pokušaja napada dronom na aerodrom u Lajpcigu u avgustu, ali Rusija je više puta negirala bilo kakvu nameru da napadne zemlje NATO-a.
- Nikome ne pretimo. Nemamo nameru nikoga da napadnemo, ni 2029, 2030. ili 2050. godine, ali ako budemo izloženi agresiji, nećemo imati drugog izbora nego da odgovorimo - upozorio je u četvrtak ruski predsednik Vladimir Putin.
(Tanjug)
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