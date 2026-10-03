RUSKA SEKIRA RASCEPALA SRCE KIJEVA: Pogođen strateški most preko Dnjepra, razvaljen i logistički centar
RUSKE oružane snage nastavljaju da napadaju objekte ukrajinske infrastrukture i brodove koji se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
U Kijevu, pogođen je Severni drumski most preko reke Dnjepar, koji omogućava kretanje trupa i logistiku za isporuku vojnog tereta za ukrajinske snage, navodi se u saopštenju.
U Kijevskoj oblasti oštećen je logistički centar "Gostomelj", koji skladišti materijal za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine.
Osim toga, teretni brod koji je prevozio teret dvostruke namene za ukrajinske snage do luke "Odesa" oštećen je tokom tranzita u severozapadnom delu Crnog mora.
(RT Balkan)
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