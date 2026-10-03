ZLOSLUTNI SIGNAL OPET EMITOVAN SA "RADIO-STANICE SUDNJEG DANA": Poruka od danas u 8.08 časova je "Bugopuh"
PORUKA je emitovana tokom vikenda preko radio-stanice UVB-76, poznate i kao „Radio-stanica Sudnjeg dana“.
Prvi signal u subotu, 3. oktobra, zabeležen je u 8.08 časova po moskovskom vremenu, preneo je Telegram kanal „UVB-76 etar“, koji prati aktivnost ove radio-stanice.
Radio-stanica je emitovala poruku „Bugopuh“, prenele su RIA Novosti.
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