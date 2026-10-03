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ZLOSLUTNI SIGNAL OPET EMITOVAN SA "RADIO-STANICE SUDNJEG DANA": Poruka od danas u 8.08 časova je "Bugopuh"

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

03. 10. 2026. u 10:04

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PORUKA je emitovana tokom vikenda preko radio-stanice UVB-76, poznate i kao „Radio-stanica Sudnjeg dana“.

ЗЛОСЛУТНИ СИГНАЛ ОПЕТ ЕМИТОВАН СА РАДИО-СТАНИЦЕ СУДЊЕГ ДАНА: Порука од данас у 8.08 часова је Бугопух

Foto: Depositphotos/mitelski, TASS/WillWest News/Profimedia

Prvi signal u subotu, 3. oktobra, zabeležen je u 8.08 časova po moskovskom vremenu, preneo je Telegram kanal „UVB-76 etar“, koji prati aktivnost ove radio-stanice.

Radio-stanica je emitovala poruku „Bugopuh“, prenele su RIA Novosti.

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