Svet

HITAN TAJNI SASTANAK VRHA TRAMPOVE ADMINISTRACIJE: DŽej Di Vens postrojio kolege - SAD ulaze u rat protiv Huta?

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

03. 10. 2026. u 08:53

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NAJVIŠI zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa tajno su se sastali u predsedničkom odmaralištu Kemp Dejvid

ХИТАН ТАЈНИ САСТАНАК ВРХА ТРАМПОВЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ: Џеј Ди Венс постројио колеге - САД улазе у рат против Хута?

Foto: Tanjug/Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Oni su razgovarali o narednim koracima u ratu sa Iranom i sukobu između Saudijske Arabije i Huta u Jemenu, objavio je „Axios“.

Sastankom je predsedavao potpredsednik SAD Džej Di Vens, naveo je američki portal, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

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