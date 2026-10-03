HITAN TAJNI SASTANAK VRHA TRAMPOVE ADMINISTRACIJE: DŽej Di Vens postrojio kolege - SAD ulaze u rat protiv Huta?

NAJVIŠI zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa tajno su se sastali u predsedničkom odmaralištu Kemp Dejvid

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Oni su razgovarali o narednim koracima u ratu sa Iranom i sukobu između Saudijske Arabije i Huta u Jemenu, objavio je „Axios“.

Sastankom je predsedavao potpredsednik SAD Džej Di Vens, naveo je američki portal, pozivajući se na izvore upoznate sa razgovorima.

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