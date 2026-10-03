RUSKE oružane snage preuzele su kontrolu nad Novom Kazačjom u Harkovskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Vladimir Gerdo / Zuma Press / Profimedia

Jedinice grupe trupa "Sever" stežu obruč oko formacija Oružanih snaga Ukrajine na severoistoku Harkovske oblasti i proširuju spoljnu zonu kontrole.

U okviru obruča vode se borbe za oslobađanje sela Varvarovka, Lobanovka i Reznjikovo u Harkovskoj oblasti.

Ukrajinske snage su u protekla 24 sata izgubile do 35 vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo u obruču. Štaviše, kao rezultat aktivnih ofanzivnih operacija, uspostavljena je kontrola nad selom Nova Kazačja u Harkovskoj oblasti.

Ukupno je neprijatelj u zoni odgovornosti grupe snaga "Sever" izgubio više od 250 vojnika, pet oklopnih borbenih vozila, 19 vozila i dve stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" poboljšale su svoj položaj duž prednje ivice fronta. Neutralisale su više od 220 vojnika, dva oklopna borbena vozila i 14 automobila.

Jedinice grupe trupa "Jug" zauzele su povoljnije linije i položaje. Tokom proteklog dana, neutralisale su više od 195 vojnika, 18 automobila i samohodnu artiljerijsku jedinicu "krab".

Jedinice grupe trupa "Centar" poboljšale su svoj taktički položaj.

U Dobropolju u Donjeckoj Narodnoj Republici pokrenule su ofanzivu u severozapadnom, istočnom i centralnom delu grada. U roku od 24 sata oslobođeno je 70 zgrada, a neutralisano je više od 20 vojnika Oružanih snaga Ukrajine.

Ukupno, u zoni odgovornosti grupe snaga "Centar", ukrajinska vojska se suočila sa gubicima od 385 vojnika, jednog oklopnog borbenog vozila, sedam vozila, samohodnog artiljerijskog sistema "bogdan" i tri stanice za elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe snaga "Istok" nastavile su da prodiru duboko u neprijateljsku odbranu. Ukrajinske snage su izgubile u zoni njihove odgovornosti više od 240 vojnika, dva oklopna borbena vozila i četiri automobila.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su više od 35 vojnika ukrajinskih snaga i 12 vozila.

Taktička avijacija, dronovi, raketne snage i artiljerija Oružanih snaga Rusije napale su skladišta dronova, kao i privremene tačke raspoređivanja ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su šest vođenih avio-bombi i 680 bespilotnih letelica.

(RT Balkan)

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