Politika

SNIMAK ZA ONE SA JAKIM ŽELUCEM: Profesor blokader bi u slučaju pobede blokaderske liste organizovao žurku (VIDEO)

В.Н.

03. 10. 2026. u 10:57

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ŠTA će ti program? Žurka, bre. Ulica. Svašta još uz to.

СНИМАК ЗА ОНЕ СА ЈАКИМ ЖЕЛУЦЕМ: Професор блокадер би у случају победе блокадерске листе организовао журку (ВИДЕО)

agelast/instagram

To je otprilike skraćen odgovor jednog "uglednog" profesora blokadera, koji dok priča o "studentima", kao da mu neko drži pištolj na slepoočnici.

Evo šta bi radili blokaderi 26. oktobra. Samo za one sa jakim želucem.

 

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