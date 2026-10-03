SNIMAK ZA ONE SA JAKIM ŽELUCEM: Profesor blokader bi u slučaju pobede blokaderske liste organizovao žurku (VIDEO)

ŠTA će ti program? Žurka, bre. Ulica. Svašta još uz to.

agelast/instagram

To je otprilike skraćen odgovor jednog "uglednog" profesora blokadera, koji dok priča o "studentima", kao da mu neko drži pištolj na slepoočnici.

Evo šta bi radili blokaderi 26. oktobra. Samo za one sa jakim želucem.