Fudbal

Drugi put uzastopno: Forma fudbalera Barselone Rafinje je nestvarna, usledila i nagrada za takve partije

Filip Milošević

03. 10. 2026. u 11:23

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Apsolutno zasluženo.

Други пут узастопно: Форма фудбалера Барселоне Рафиње је нестварна, уследила и награда за такве партије

Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kapiten Barselone Rafinja proglašen je za najboljeg fudbalera španske La lige u septembru, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Rafinja je na četiri utakmice u septembru upisao sedam golova i dve asistencije pa je tako drugi put uzastopno osvojio priznanje za najboljeg igrača meseca u La ligi.

Barselona je u tom periodu zabeležila četiri pobede, uz gol razliku 19:5 i vodeća je na tabeli španskog prvenstva sa maksimalnim učinkom.

Fudbaleri Barselone dočekaće 10. oktobra Hetafe u osmom kolu La lige.

Takođe, ono što može da raduje Hansija Flika jeste to da Brazilac nije teže povređen, pošto je na prijateljskom meču između Australije i Brazila morao igru da napusti na poluvremenu meča.

Rafinja će već za vikend biti spreman i ukoliko Nemac odluči da ga uvrsti u sastav on će igrati protiv Hetafea.

 

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