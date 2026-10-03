TAKER KARLSON ZALEDIO LONDON: Britanska vojska praktično ne postoji kada je Rusija u pitanju
VELIKA Britanija nije u stanju da se vojno suprotstavi Rusiji zbog drastičnog smanjenja svojih oružanih snaga, ocenio je američki novinar Taker Karlson u razgovoru sa bivšim britanskim ministrom i nekadašnjim liderom Donjeg doma Džejkobom Ris-Mogom.
- Britanija sada, po svemu sudeći, ima manje od 19.000 vojnika spremnih za borbu. Radi poređenja, u Prvom svetskom ratu bilo je bitaka u kojima je Britanija gubila više od 19.000 ljudi za jedan dan - rekao je Karlson.
On je taj broj uporedio sa veličinom ruskih oružanih snaga i zaključio: „Veoma je lako shvatiti koliko je britanska vojska snažna — praktično uopšte nije.“
Ris-Mog se složio sa kritikom stanja britanskih oružanih snaga i ocenio da su izdvajanja Londona za odbranu od 2,7 odsto BDP-a „zanemarljivo mala“.
(Sputnjik)
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