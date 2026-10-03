Politika

VUČIĆ PRED VELIKI SKUP U ARENI: Za Ujedinjenu Srbiju! Do pobede! (VIDEO)

В.Н.

03. 10. 2026. u 12:30

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" oglasio se na društvenoj mreži Instagram povodom današnjeg skupa u Beogradskoj areni u 18 časova.

ВУЧИЋ ПРЕД ВЕЛИКИ СКУП У АРЕНИ: За Уједињену Србију! До победе! (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Instagram/avucic

 - ZA UJEDINjENU SRBIJU! DO POBEDE! - napisao je Vučić.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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