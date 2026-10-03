Politika

RASKRINKANA BLOKADERSKA OBMANA! Vučević pokazao PRAVI SNIMAK koji su pokušali da montiraju protiv Vučića! (VIDEO)

Новости онлајн

03. 10. 2026. u 11:15

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LIDER naprednjaka Miloš Vučević u video koji je objavio na Instagramu raskrinkao je još jedna blokaderska laž kako je “vozač kamiona pokazao srednji prst Aleksandru Vučiću" i poručiio građanima da veruju u ljude koji imaju konkretne rezultate.

РАСКРИНКАНА БЛОКАДЕРСКА ОБМАНА! Вучевић показао ПРАВИ СНИМАК који су покушали да монтирају против Вучића! (ВИДЕО)

Printskrin

-Pogledajte fotografiju iza mene, izvesni muškarac, navodno pokazuje srednji prst iz kabine kamiona Vučiću. I to deluje strašno. Hajde da zajedno pogledamo šta se zaista desilo tom prilikom. I ovo je još jedan primer o lažima i obmanama kojima se blokaderi služe na društvenim mrežama. Ne verujete u sve što vidite na društvenim mrežama. Pre svega, ne verujete u blokaderske obmane, verujete u ljude koji imaju konkretne rezultate. I baš zbog toga, zbog stvarnog života, građana Srbije, 25. oktobra će pobediti lista "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija"! 

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