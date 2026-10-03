Košarka

"NAŠ OTPAD IDE TAMO!" Nikola Jokić baš isprovocirao Amere

Александар Илић
Aleksandar Ilić

03. 10. 2026. u 10:32

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NIKOLA Jokić je ponovo uzdrmao američku javnost.

НАШ ОТПАД ИДЕ ТАМО! Никола Јокић баш испровоцирао Амере

Photo: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Srbin se našao u centru rasprave govoreći o razlikama u NBA ligi u odnosu na Evroligu, a zbog svega reagovao je Gilbert Arenas kao i nekadašnji saigrač Nikole Jokića, Demarkus Kazins. 

U podkastu "Gil's Arena" povela se polemika o razlikama između američke i evropske košarke. Dok su se stavovi Jokića našli u fokusu. 

Kazins je bio apsolutno na strani NBA lige. 

- Ovo gde smo mi trenutno jeste standard za košarku. Mi smo od ovoga napravili glavnu stvar. Sve dok zlatna medalja u kontinuitetu ne ode u neku drugu zemlju, a ja govorim o načinu na koji dominiramo svake godine, ne želim ništa više da slušam. Ne postoji nikakvo j***no poređenje - poručio je Kazins.

U raspravu se uključio i Gilbert Arinas

- Kada je spomenuo reprezentaciju - tamo nikoga nije briga za statistiku, niti je tim SAD mario za to. Tako smo razbili i vas i Francuze – nismo marili za brojeve, uzeli smo zlato. Ako o tome pričaš - rekao je Arinas.

Potom se okrenuo Evroligi. 

- Ako pričamo o Evroligi, mi nemamo nikakvu potrebu da igramo tamo. Naš otpad, momci koji ne mogu da izbore mesto na našim rosterima, odu tamo i budu najbolji igrači Evrolige. Amerikanci su najbolji igrači u tim zemljama - rekao je Arinas.

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