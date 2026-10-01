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UŽAS U FRANCUSKOJ, DIREKTOR ŠKOLE POLIVEN BENZINOM: Studenti zapalili ulice, haos na svakom koraku (VIDEO)

JM

01. 10. 2026. u 15:32

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STUDENTSKI protesti se održavaju širom zemlje zbog nedostatka nastavnog osoblja i trošnih školskih zgrada.

УЖАС У ФРАНЦУСКОЈ, ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ПОЛИВЕН БЕНЗИНОМ: Студенти запалили улице, хаос на сваком кораку (ВИДЕО)

Foto/Tanjug/(AP Photo/Jean-Francois Badias)

Situacija na ulicama francuskih gradova dramatično je eskalirala u četvrtak ujutru, javlja Rojters.

Naime, širom zemlje se održavaju studentski protesti zbog nedostatka nastavnog osoblja i trošnih školskih zgrada, a u jednom trenutku stvari su izmakle kontroli - požari su izbili u najmanje dve škole, a jedan direktor je poliven benzinom.

Foto/x/@AlertesInfos

Najdramatičnije scene zabeležene su na jugu zemlje, u Marseju. Stotine mladih ljudi okružilo je vatrogasno vozilo koje je stiglo da ugasi požar u srednjoj školi Sent Egziperi, saopštila je policija.

Napadači su primorali vatrogasce da napuste vozilo, a zatim su zapalili vatrogasno vozilo.

U istom gradu je napadnut i direktor škole. Prema tužilaštvu, napadači su ga polili benzinom i pretukli. Detalji o njegovom stanju još nisu objavljeni.

Požar je u četvrtak izbio i u srednjoj školi Nelson Mandela u Nantu, u zapadnoj Francuskoj. Zamenik gradonačelnika Olivije Šato rekao je za Fransinfo da je požar stavljen pod kontrolu i da u incidentu nije bilo povređenih.

Zgrada je evakuisana, a učenici koji još nisu stigli u školu su vraćeni, rekao je Šato.

Stotine uhapšenih, uglavnom tinejdžera.

Foto/x/@AlertesInfos

Protesti i blokade su počeli prošle nedelje i sada su eskalirali u ozbiljan politički problem za vladu premijera Sebastijana Lekornua.

Situacija je posebno osetljiva jer je vlada u četvrtak predstavila niz veoma nepopularnih mera štednje kao deo svog budžeta za 2027. godinu.

Foto/x/@AlertesInfos

U protestima je do sada povređeno nekoliko desetina ljudi, dok su, prema podacima vlasti, uhapšene stotine ljudi - uglavnom tinejdžeri.

Učenici optužuju policiju za prekomernu upotrebu sile, uključujući suzavac.

Vlada je osudila nasilje, ali istovremeno priznaje da se problemi u francuskim srednjim školama moraju shvatiti ozbiljno i rešiti.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez upozorio je da se na nekim mestima izgrednici kreću od škole do škole kako bi podstakli nasilje.

(Jutarnji list)

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