BRITANIJA UDARILA NA „FLOTU IZ SENKE“: Sankcije obuhvatile osam ruskih brodova i 23 lica i kompanije

VELIKA Britanija uvela je danas nove sankcije usmerene prema osam ruskih brodova, kao i 23 pojedinca i pravnih lica, a među sankcionisanim plovilima nalaze se tri broda koji navodno pripadaju „floti iz senke” i dva broda koji im pružaju usluge snabdevanja gorivom, saopštila je britanska vlada.

foto: Todor Stoyanov / Alamy / Profimedia

U saopštenju se navodi da Rusija pokušava da zaobiđe do sada uvedene sankcije, kao i da su nove mere usmerene na brodove koje je ta zemlja nabavila nedavno, preneo je Rojters.

Za neke od sankcionisanih pojedinaca navodi se da su umešani u proizvoljno pritvaranje, mučenje i zlostavljanje ukrajinskih civila, dok se za druge tvrdi da su učestvovali u indoktrinaciji i militarizaciji ukrajinske dece.

Ističe se da su četiri sankcionisana pojedinca državljani Gruzije koji su navodno umešani u širenje dezinformacija u korist Rusije.

Britanska vlada do sada je uvela sankcije za više od 3.400 pojedinaca, pravnih lica i brodova od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

(BizPortal)

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