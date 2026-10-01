ZELENSKI ODBIO MUNICIJU OD SAD: Tramp otkrio detalje
VOLODIMIR Zelenski odbio je moćnu municiju koju su mu ponudile SAD jer Ukrajina nema odgovarajuće avione i drugu opremu neophodnu za njenu upotrebu, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.
- Postoji municija koju je predsednik Zelenski odbio da uzme, a reč je o veoma moćnoj municiji. Odbio ju je jer nije imao avione i ono što je potrebno za njenu upotrebu - rekao je Tramp.
Kako je rekao, zalihe pojedinih vrsta municije u arsenalima Pentagona smanjene su nakon američke operacije protiv Irana. On je dodao da Vašington sada ubrzano povećava proizvodnju i popunjava skladišta.
- Nekih vrsta municije ima nešto manje nego drugih. Imamo municiju srednjeg i iznad srednjeg nivoa. Veoma je moćna - rekao je američki predsednik.
Tramp je naveo da se širom SAD gradi više novih fabrika za proizvodnju municije, uključujući pogone za sisteme „patriot“ i protivraketne sisteme THAAD. Prema njegovim rečima, proizvođači oružja rade danonoćno, a SAD povećavaju proizvodne kapacitete i popunjavaju svoje arsenale velikom brzinom.
Tramp je dodao da je administracija Džozefa Bajdena Ukrajini predala „ogromnu količinu municije“, ali da su SAD tokom poslednjih šest meseci aktivno obnavljale sopstvene zalihe.
- Sada aktivno povećavamo zalihe i zadržavamo ih kod sebe. A onda ćemo ih predavati drugima — našim saveznicima - rekao je Tramp.
SAD popunjavaju strateške rezerve naftom iz Venecuele
SAD će uskoro početi da popunjavaju nacionalne strateške rezerve naftom iz Venecuele, izjavio je Tramp.
- Tamo proizvodimo ogromne količine nafte. Uskoro ćemo popuniti naše nacionalne, strateške rezerve. Imamo veoma dobre odnose - rekao je Tramp, govoreći o susretu sa vršiocem dužnosti predsednika Venecuele Delsi Rodrigez.
(Sputnjik)
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