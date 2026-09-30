NORVEŠKA GRADI NOVI SVEMIRSKI CENTAR: Rampa za lansiranje raketa na Andoji biće spremna do 2028. godine

NORVEŠKA vlada je predložila da se u državnom budžetu za narednu godinu izdvoji 323,3 miliona norveških kruna (29.679.748 evra) za novu lansirnu rampu na kosmodromu Andoja a sličan iznos je najavljen i za narednu godinu, izjavila je danas ministarka trgovine i industrije te zemlje Sesili Mirset.

Foto: Tanjug/AP Photo/Esteban Felix

Mirset je za NRK kazala da je cilj da nova rampa za lansiranje raketa u svemir bude spremna 2028. godine.

Prema njenim rečima, lansirna rampa je važan deo infrastrukture koju Norveška treba da razvije kao svemirska nacija, i da učini da Andoja postane atraktivna lokacija za lansiranje raketa.

- Ova inicijativa je od velikog značaja za nas u Norveškoj, jer ćemo zadržati našu poziciju jedne od najvažnijih svemirskih nacija u Evropi - istakla je Mirset.

Dodala je da će svemirska lansirna rampa biti vlasništvo države, kao i da je njena izgradnja moguća zahvaljujući saradnji između industrije i odbrane.

Norveški ministar odbrane Tore O. Sandvik je kazao da je reč o ključnom projektu, i da je Andoja dobro locirana za lansiranje satelita u polarnu orbitu.

-Sada kada imamo još jednu platformu, možemo imati redovnija lansiranja. Gradimo kapacitet za Evropu koji je apsolutno ključan - istakao je Sandvik.

Prema njegovim rečima, sateliti su neophodni, između ostalog, za kontrolu sopstvenih snaga i pregled okeanskih područja i obližnjih područja.

- Evropa mora imati ovu urođenu sposobnost. Zato je saradnja koju imamo sa Nemačkom i našim saveznicima u NATO-u apsolutno ključna za uspeh i u svemirskom poduhvatu. Tesno ćemo sarađivati sa Velikom Britanijom, Kanadom i Japanom. I naravno, nastavićemo saradnju sa Amerikancima- rekao je Sandvik.

On je naglasio da je za Norvešku od značaja to što će moći sama da lansira stelite i za vojne i za civilne svrhe.