BRAZIL OBJAVIO RAT KLADIONICAMA: Tužba za 17 kompanija zbog izazivanja zavisnosti od kockanja

BRAZILSKA vlada odlučila je da pokrene postupak vredan milijardu reala (168.800.000 evra) protiv 17 operatera onlajn klađenja, tražeći naknadu kolektivne nematerijalne štete zbog posledica koje klađenje izaziva kod igrača, kao što su zavisnost, zaduživanje i pogoršanje mentalnog zdravlja.

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Država takođe traži nadoknadu troškova Jedinstvenog zdravstvenog sistema (SUS) koji se pripisuju šteti nastaloj usled kockanja.

Tužbu je Pravobranilaštvo Brazila (AGU) podnelo Saveznom sudu u Pernambuku, a njome se traži i dvostruki povraćaj iznosa koje su uplatile osobe kojima je dijagnostikovana ludopatija, odnosno patološka zavisnost od kockanja.

Prema tužbi, trenutno se kladi oko 28 miliona Brazilaca, a 10,9 miliona pokazuje rizičan ili problematičan obrazac kockanja.

Između januara 2018. i decembra 2025. godine broj intervencija u okviru SUS-a povezanih sa dijagnozama patološkog kockanja i prekomernog kockarskog ponašanja porastao je za približno 140 odsto.

U tužbi, AGU tvrdi da je naknada koju zakonodavstvo predviđa za kladioničarske kompanije nedovoljna da pokrije troškove zdravstvenog sistema i da od obaveznih izdvajanja iz prihoda operatera samo 0,12 odsto odlazi Ministarstvu zdravlja.

Preliminarne procene ukazuju na minimalnu štetu od oko 2,6 milijardi reala (438.880.000 evra).

-Tužene kompanije privatizuju značajnu dobit koja proizlazi iz prikupljanja novca od miliona igrača, dok na SUS i celokupno društvo prebacuju budžetske troškove nastale usled masovnog narušavanja zdravlja, navodi AGU u tužbi.

VLADA ZABRANjUJE KLAĐENjE

Prošle nedelje predsednik Luiz Inasio Lula da Silva najavio je potpunu zabranu klađenja sa fiksnim kvotama u zemlji. Zabrana obuhvata i onlajn igre i virtuelna kazina u zemlji, kao što je, na primer, "Igra tigrića".

Igrači će do 5. oktobra u 23.59 imati mogućnost da dobrovoljno povuku novac koji im je dostupan na platformama. Ukoliko to ne uspeju da učine do 5. oktobra, banke koje posluju sa kladioničarskim kompanijama izvršiće povraćaj novca između 9. i 14. oktobra.

Vlada je Nacionalnom kongresu uputila i predlog zakona kojim bi se, nakon zabrane sektora, kriminalizovali organizovanje, vođenje i reklamiranje klađenja sa fiksnim kvotama.

Predlog još moraju da usvoje poslanici, a zatim da ga potpiše predsednik Republike kako bi stupio na snagu.

Ukoliko bude usvojen, organizovanje ili vođenje takozvanog "klađenja sa fiksnim kvotama", na bilo koji način, postaće krivično delo za koje je predviđena zatvorska kazna od četiri do šest godina, uz novčanu kaznu. Kazna će se primenjivati čak i ako počinilac ima dozvolu stranog organa vlasti.

Prema stavu Luline vlade, legalizacija klađenja, između ostalog, dovodi do:

*pogoršanja problema sa mentalnim zdravljem;

*preopterećenja Jedinstvenog zdravstvenog sistema (SUS);

*zaduživanja i gubitka prihoda domaćinstava;

*negativnog uticaja na potrošnju i ekonomsku aktivnost;

*nesrazmerno velikog uticaja na stanovništvo sa nižim prihodima.

KOMPANIJE PODNELE ŽALBU

Nacionalno udruženje igara i lutrija (ANJL) i Brazilski institut za odgovorno kockanje (IBJR) podneli su u ponedeljak, 28. septembra, zahtev Vrhovnom saveznom sudu (STF) da suspenduje dejstvo privremene mere predsednika Lule kojom je naložena trenutna zabrana organizovanja, ponude, posredovanja i reklamiranja klađenja i onlajn kazina u zemlji.

Udruženja traže da STF u potpunosti suspenduje privremenu meru do konačne odluke Kongresa o njoj ili do okončanja postupaka koji su u toku pred sudom, čime bi ostalo na snazi prethodno zakonodavstvo i bio omogućen nastavak rada kompanija koje imaju dozvolu.

Na drugom frontu, Nacionalno udruženje za pravnu sigurnost igara i klađenja (Anseja) podnelo je tužbu kojom od STF-a traži da privremenu meru proglasi neustavnom i, samim tim, da je ukine.

(rt.rs)

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