UKRAJINA KRVARI NA KOLENIMA: Rusi paralisali sav transport, nastupa potpuna apokalipsa

ORUŽANE snage Rusije su za protekla 24 časa nanele udare po objektima transportne infrastrukture koje koristi Oružane snage Ukrajine (VSU), skladištima municije i radioelektronske opreme, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

- Operativno-taktičkom avijacijom, udarnim bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom grupacija Oružanih snaga Ruske Federacije pogođeni su objekti transportne infrastrukture koje koristi VSU, skladišta municije i radioelektronske opreme, kao i mesta skladištenja bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.

Pored toga, pogođena su komandna mesta i mesta privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 154 rejona.

BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja