Svet

UKRAJINA KRVARI NA KOLENIMA: Rusi paralisali sav transport, nastupa potpuna apokalipsa

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

30. 09. 2026. u 18:41

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ORUŽANE snage Rusije su za protekla 24 časa nanele udare po objektima transportne infrastrukture koje koristi Oružane snage Ukrajine (VSU), skladištima municije i radioelektronske opreme, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

УКРАЈИНА КРВАРИ НА КОЛЕНИМА: Руси паралисали сав транспорт, наступа потпуна апокалипса

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

 - Operativno-taktičkom avijacijom, udarnim bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom grupacija Oružanih snaga Ruske Federacije pogođeni su objekti transportne infrastrukture koje koristi VSU, skladišta municije i radioelektronske opreme, kao i mesta skladištenja bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.

Pored toga, pogođena su komandna mesta i mesta privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 154 rejona.

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