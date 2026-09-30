UKRAJINA KRVARI NA KOLENIMA: Rusi paralisali sav transport, nastupa potpuna apokalipsa
ORUŽANE snage Rusije su za protekla 24 časa nanele udare po objektima transportne infrastrukture koje koristi Oružane snage Ukrajine (VSU), skladištima municije i radioelektronske opreme, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Operativno-taktičkom avijacijom, udarnim bespilotnim letelicama, raketnim snagama i artiljerijom grupacija Oružanih snaga Ruske Federacije pogođeni su objekti transportne infrastrukture koje koristi VSU, skladišta municije i radioelektronske opreme, kao i mesta skladištenja bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju.
Pored toga, pogođena su komandna mesta i mesta privremenog razmeštaja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika u 154 rejona.
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