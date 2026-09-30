SVET NA IVICI APOKALIPSE! Ovo nije viđeno od Hladnog rata: Rusija uputila jezivo pismo NATO-u – pašće nuklearni udar zbog Kalinjingrada?!

RUSIJA je uputila pismo NATO-u u kojem izražava spremnost da upotrebi nuklearno oružje ukoliko dođe do pokušaja odsecanja Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje.

Foto: Alexander Shcherbak/Zuma Press/Profimedia, GROK veštačka inteligencija Iks

Ovo je preneo Rojters, pozivajući se na pomenuti dokument.

-Ovo je prvi put od Hladnog rata da nam je Rusija uputila pretnju na ovakav način. Dakle, situacija je ozbiljna, prokomentarisao je visoki evropski zvaničnik zadužen za odbranu.



U pismu Moskva optužuje NATO da sprovodi „opasan i nepromišljen kurs” koji nosi „visok rizik od izazivanja direktnog oružanog sukoba”, uključujući mogućnost „ruskih udara po centrima odlučivanja u državama članicama Alijanse od samog početka”.

-Rusija će biti spremna da upotrebi celokupan arsenal snaga i sredstava kojima raspolaže, uključujući nuklearno oružje, kako bi odbranila svoju teritoriju ukoliko zemlje NATO-a preduzmu bilo kakve pokušaje usmerene na izolaciju Kalinjingradske oblasti od ostatka zemlje, navodi se u diplomatskoj noti.

NATO je, sa svoje strane, odgovorio na rusko pismo.

Alijansa je navela da nema nameru da uvodi blokadu Kalinjingrada niti da preduzima druge radnje koje bi ugrozile Rusiju, prenosi Rojters, koji je imao uvid u odgovor.

-NATO je odbrambeni savez. Nijedna vežba niti aktivnost NATO-a ne predstavlja pretnju po rusku teritoriju. Pozivamo Rusiju da okonča svoju ničim izazvanu invaziju punog obima na Ukrajinu. Pozivamo Rusiju da se uzdrži od sve nepromišljenijeg ponašanja prema državama članicama Alijanse i da prestane sa neodgovornom nuklearnom retorikom, navodi se u odgovoru NATO-a.

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