POČELA GRADNJA NAFTNE RAFINERIJE U KENIJI: Projekat vredan 16 milijardi prerađivaće 700.000 barela dnevno

PREDSEDNIK Kenije Vilijam Ruto i njegove kolege iz Ugande, Etiopije, Togoa, Benina, kao i bivši predsednik Nigerije Olusegun Obasandžo prisustvovali su svečanom otvaranju naftne rafinerije u Istočnoj Africi.

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Prema pisanju AP, radovi na projektu naftne rafinerije vrednom 16 milijardi dolara u primorskom gradu Lamu biće završena za 40 meseci i očekuje se da će rafinerija prerađivati 700.000 barela sirove nafte dnevno.

- Afrika mora da industrijalizuje Afriku - rekao je nigerijski milijarder Aliko Dangote, dodajući da kontinent ne može sebi da dozvoli da "izvozi ono što ima i uvozi ono što mu je potrebno".

Rafinerija će se oslanjati na naftu iz susednih zemalja.

Predsednik Ugande Joveri Museveni izjavio je da je njegova zemlja planirala da izgradi sopstvenu "malu rafineriju" i da će ti planovi biti nastavljeni.

- Regionu je potrebno više od jedne ili dve rafinerije.Što se tiče sirove nafte iz Ugande, nisam želeo da izvozim sirovu naftu, već sam želeo da je prerađujem lokalno - rekao je on.

Dangote je dodao da zemlje Istočne Afrike imaju tržište za naftu koja će se lokalno prerađivati.

- Zemlje u regionu troše mnogo više od 700.000 barela dnevno koliko će se prerađivati - istakao je on.

Rafinerija je prvobitno bila planirana u tanzanijskom primorskom gradu Tanga, a prema rečima predsednika Dangote, kasnije je utvrđeno da Lamu ima dublje vode i čvrsto tlo koje je sposobno da podnese tešku opremu i pristup otvorenom moru.

Ostale istočnoafričke zemlje, kao što su Ruanda, Burundi, Južni Sudan i Tanzanija, poslale su šefove delegacija da predstavljaju svoje predsednike na ceremoniji.