Svet

BRODOVI RUSKE TIHOOKEANSKE FLOTE STIGLI U INDONEZIJU: Sve spremno za zajedničke rusko-indonežanske manevarske

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

30. 09. 2026. u 15:30

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ODRED brodova ruske Tihookeanske flote stigao je u luku Tandžung Priok u indonežanskoj prestonici Džakarti u prijateljsku posetu, javlja dopisnik Sputnjika.

БРОДОВИ РУСКЕ ТИХООКЕАНСКЕ ФЛОТЕ СТИГЛИ У ИНДОНЕЗИЈУ: Све спремно за заједничке руско-индонежанске маневарске

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Odred uključuje fregatu „Maršal Šapošnikov“, veliki protivpodmornički brod „Admiral Tribuc“ i srednji tanker „Pečenga“.

Ruske mornare su dočekali predstavnici ruske ambasade u Indoneziji i lokalne komande pomorskog okruga.

Kako je na ceremoniji dobrodošlice izjavio Dian Surijanšah, zamenik komandanta 3. regionalne komande indonežanske mornarice, poseta će ojačati profesionalne veze i prijateljstvo između mornara dve zemlje i unaprediti odbrambenu saradnju.

Program posete uključuje zajedničke rusko-indonežanske manevarske i komunikacione vežbe, kurtoazne posete, susrete oficira i prijateljska sportska takmičenja, uključujući fudbal.

Građani Indonezije će takođe moći da posete ruske ratne brodove tokom dana otvorenih vrata.

Brodovi će ostati u Džakarti do 4. oktobra.

sputnikportal.rs

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