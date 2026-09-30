BRODOVI RUSKE TIHOOKEANSKE FLOTE STIGLI U INDONEZIJU: Sve spremno za zajedničke rusko-indonežanske manevarske
ODRED brodova ruske Tihookeanske flote stigao je u luku Tandžung Priok u indonežanskoj prestonici Džakarti u prijateljsku posetu, javlja dopisnik Sputnjika.
Odred uključuje fregatu „Maršal Šapošnikov“, veliki protivpodmornički brod „Admiral Tribuc“ i srednji tanker „Pečenga“.
Ruske mornare su dočekali predstavnici ruske ambasade u Indoneziji i lokalne komande pomorskog okruga.
Kako je na ceremoniji dobrodošlice izjavio Dian Surijanšah, zamenik komandanta 3. regionalne komande indonežanske mornarice, poseta će ojačati profesionalne veze i prijateljstvo između mornara dve zemlje i unaprediti odbrambenu saradnju.
Program posete uključuje zajedničke rusko-indonežanske manevarske i komunikacione vežbe, kurtoazne posete, susrete oficira i prijateljska sportska takmičenja, uključujući fudbal.
Građani Indonezije će takođe moći da posete ruske ratne brodove tokom dana otvorenih vrata.
Brodovi će ostati u Džakarti do 4. oktobra.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta
Preporučujemo
RUSI DUGO NISU OVAKO NAPALI: Pogledajte šta su gađali u Ukrajini, to znači samo jedno
30. 09. 2026. u 15:09
DRAMA U KIJEVU NAKON NAPADA: Potpuno smo uništeni, saveznici su digli ruke od nas!
29. 09. 2026. u 17:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)