RUSI DUGO NISU OVAKO NAPALI: Pogledajte šta su gađali u Ukrajini, to znači samo jedno

RUSIJA je pokrenula svoj prvi masovni kombinovani napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine od prethodne grejne sezone, rekao je premijer Serhij Korecki. Rakete i dronovi su ciljali energetska postrojenja u Kijevu i drugim regionima, dok je u napadima širom 11 regiona ubijeno pet ljudi, uključujući dete, a ranjeno 14.

Foto: Tanjug/AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Rusija je pokrenula obnovljenu kampanju masovnih napada na energetsku infrastrukturu Ukrajine pred zimu, izjavio je premijer Sergej Korecki u sredu, 30. septembra.

- Rusija je prešla na masovne napade na energetsku infrastrukturu - napisao je Korecki , izveštavajući da su ruske rakete i dronovi napali energetska postrojenja u Kijevu, okolnom regionu i drugde u Ukrajini tokom noći.

- Od leta, praktično nije bilo nijednog dana kada neprijatelj nije napao energetsku infrastrukturu. Ali tako masovan i kombinovan napad dogodio se prvi put od kraja prethodne grejne sezone - rekao je on.

Udari su oštetili i uništili energetsku opremu, iako Korecki nije otkrio koji su objekti pogođeni niti obim štete.

Russia's strike campaign against Ukrainian energy infrastructure has begun.



Overnight, Russia launched at least 18 Iskander-M/S-400 ballistic missiles and Oniks supersonic cruise missiles at Kyiv and Kyiv Oblast, striking the CHP-5, CHP-6, and Trypillya Thermal Power Plants.… pic.twitter.com/admU1dvNN6 — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) September 30, 2026

Rekao je da čeka detaljan izveštaj o stanju opreme i očekivanom vremenskom okviru za popravke.

Jedanaest ukrajinskih regiona našlo se na meti ruskih napada koji su počeli u utorak uveče, prema rečima premijera.

Pored energetskih objekata, ruske snage su pogodile stambene zgrade, društvenu infrastrukturu, civilna preduzeća i železničke objekte.

Korecki je rekao da je pet ljudi poginulo širom zemlje, uključujući jedno dete, dok je 14 drugih ranjeno.

Broj žrtava obuhvata širi nacionalni napad koji nije ograničen samo na napade na energetska postrojenja.

- Svi pogođeni dobijaju neophodnu pomoć. Radovi na hitnoj sanaciji i napori za otklanjanje posledica napada su u toku - rekao je Korecki.

U nekoliko regiona se strahovalo od daljih udara. U Kijevu je vozač kompanije Kijevteploenergo poginuo kada je ruski napad pogodio skladište u Solomjanskom okrugu.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je vozač radio na licu mesta zajedno sa drugim stručnjacima za komunalne usluge.

Dopisnik lista „Kijev post“ izvestio je da je napad pogodio zamrzivače u skladištu i da je zapalio kamion.

Vojna uprava grada Kijeva je saopštila da je još jedna osoba povređena na licu mesta.

Kličko je takođe rekao da su ostaci napada koji se dogodio tokom noći pronađeni na zemljištu zapadne ambasade u Ševčenkivskom okrugu, ne identifikujući o kojoj diplomatskoj misiji se radi.

Since last night, emergency services and repair crews have been working to address the aftermath of the Russian strike. It was a difficult attack – nearly 190 attack drones, as well as ballistic missiles. And the main target was energy infrastructure in the capital and the Kyiv… pic.twitter.com/wUNWEUdpTL — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 30, 2026

DTEK je saopštio da su njegovi radnici obnovili snabdevanje električnom energijom za 8.000 domaćinstava nakon što je energetska infrastruktura oštećena.

- Nastavljamo da radimo 24/7 kako bismo obezbedili pouzdano snabdevanje električnom energijom za stanovnike Kijeva - saopštila je kompanija.

Ovi najnoviji incidenti usledili su nakon početnih izveštaja iz prestonice, gde su dve žene poginule, a pet osoba ranjeno, kako je ranije objavio Kijev post .

Požari i šteta zabeleženi su u stambenim zgradama, skladištima, prodavnici i drugim objektima u okruzima Svjatošinsko, Goloseivsko, Obolonsko, Podiljsko i Solomjansko.

Vlastima je naloženo da provere rezervno napajanje. Korecki je naložio lokalnim vlastima da pregledaju rezervne sisteme napajanja koji opslužuju kritičnu infrastrukturu u njihovim zajednicama.

Rekao je da zvaničnici moraju što pre da završe instalaciju i povezivanje sve preostale opreme za napajanje u hitnim slučajevima.

Rusija je više puta ciljala elektroenergetski sistem Ukrajine tokom rata velikih razmera, pri čemu su se najintenzivnije kampanje tradicionalno odvijale tokom hladnijih meseci, kada oštećenja na električnoj, grejnoj i vodovodnoj infrastrukturi stvaraju najveći pritisak na civile.

Oštećena oprema elektrane Tripilska. Ruski napad oštetio je proizvodnu opremu u termoelektrani Tripiljska u Kijevskoj oblasti, saopštila je državna energetska kompanija Centrenergo .

- Naš neposredni prioritet je procena stanja opreme i određivanje obima neophodnih radova - rekao je izvršni direktor Centrenerga Sergej Isačenko.

- Čim bezbednosna situacija dozvoli, naši stručnjaci će početi sa popravkama. Tim zna šta treba da radi i nastavlja sa radom - dodao je.

Kompanija je odbila da otkrije dodatne detalje o šteti iz bezbednosnih razloga.

Centrenergo je saopštio da je Rusija namerno ciljala energetski sistem Ukrajine pre grejne sezone u nastojanju da uskrati stanovnicima struju i toplotu.

(Kijev post)