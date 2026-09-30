RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak borbi za sela Šabeljnoje i Tolstodubovo. Danas je saopšteno da su ih oslobodile jedinice grupe snaga „Sever”.

Gavriil Grigorov/AFP, Education Images, Universal Images Group North America LLC/Alamy/Profimedia

Rusko Ministarstvo odbrane je navelo da je Tolstodubovo (u Sumskoj oblasti) oslobođeno nakon dugotrajnih i žestokih borbi. Rusko ministarstvo je naglasilo da su jurišne snage savladale neprijateljski otpor, uz podršku operatera dronova i artiljeraca.

Tokom čišćenja neprijateljskih uporišta pronađena je i zaplenjena velika količina napuštenog naoružanja, opreme i municije.

Šabeljnoje se nalazi u Harkovskoj oblasti. Oslobođeno je tokom borbi čiji je cilj bio smanjenje „kotla” u kojem su se nalazile ukrajinske snage.

Ovaj zadatak izvršili su pripadnici 126. motorizovanog streljačkog puka 71. gardijske motorizovane streljačke divizije 14. armijskog korpusa grupe snaga „Sever”.

Jurišne trupe su ušle u selo pod zaštitom artiljerije i dronova. Zatim su potisnule neprijatelja iz Šabelnoja i očistile zgrade, podrume i okolno područje.

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