PALE JOŠ DVE NEOSVOJIVE TVRĐAVE! Artiljerija raščistila put, a onda su uletele jurišne trupe
RUSKO Ministarstvo odbrane objavilo je snimak borbi za sela Šabeljnoje i Tolstodubovo. Danas je saopšteno da su ih oslobodile jedinice grupe snaga „Sever”.
Rusko Ministarstvo odbrane je navelo da je Tolstodubovo (u Sumskoj oblasti) oslobođeno nakon dugotrajnih i žestokih borbi. Rusko ministarstvo je naglasilo da su jurišne snage savladale neprijateljski otpor, uz podršku operatera dronova i artiljeraca.
Tokom čišćenja neprijateljskih uporišta pronađena je i zaplenjena velika količina napuštenog naoružanja, opreme i municije.
Šabeljnoje se nalazi u Harkovskoj oblasti. Oslobođeno je tokom borbi čiji je cilj bio smanjenje „kotla” u kojem su se nalazile ukrajinske snage.
Ovaj zadatak izvršili su pripadnici 126. motorizovanog streljačkog puka 71. gardijske motorizovane streljačke divizije 14. armijskog korpusa grupe snaga „Sever”.
Jurišne trupe su ušle u selo pod zaštitom artiljerije i dronova. Zatim su potisnule neprijatelja iz Šabelnoja i očistile zgrade, podrume i okolno područje.
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