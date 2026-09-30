Svet

VOLODIN PONOVO IZABRAN: Državna duma dobila novog-starog predsednika

В.Н.

30. 09. 2026. u 11:18

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VJAČESLAV Volodin je izabran za predsednika Državne dume devetog saziva. Za tu funkciju ga je nominovala frakcija Jedinstvene Rusije, koja drži parlamentarnu većinu.

ВОЛОДИН ПОНОВО ИЗАБРАН: Државна дума добила новог-старог председника

Foto: Printskrin

Volodin je prethodno predvodio Državnu dumu tokom njenog sedmog i osmog saziva, a ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izrazio punu podršku njegovoj kandidaturi za nastavak obavljanja funkcije.

Prema rečima šefa države, Volodin je efikasno i u duhu partnerstva organizovao rad prethodne Dume.

Izbori za deveti saziv Državne dume održani su od 18. do 20. septembra. Na osnovu rezultata glasanja u saveznim izbornim jedinicama, pet stranaka je prešlo cenzus od pet procenata: Jedinstvena Rusija, KPRF, LDPR, Novi ljudi i Pravedna Rusija. Jedinstvena Rusija je obezbedila 349 mesta, KPRF 37, LDPR 23, Novi ljudi 19 i Pravedna Rusija 17.

(RT Balkan)

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