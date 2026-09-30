VOLODIN PONOVO IZABRAN: Državna duma dobila novog-starog predsednika
VJAČESLAV Volodin je izabran za predsednika Državne dume devetog saziva. Za tu funkciju ga je nominovala frakcija Jedinstvene Rusije, koja drži parlamentarnu većinu.
Volodin je prethodno predvodio Državnu dumu tokom njenog sedmog i osmog saziva, a ruski predsednik Vladimir Putin je ranije izrazio punu podršku njegovoj kandidaturi za nastavak obavljanja funkcije.
Prema rečima šefa države, Volodin je efikasno i u duhu partnerstva organizovao rad prethodne Dume.
Izbori za deveti saziv Državne dume održani su od 18. do 20. septembra. Na osnovu rezultata glasanja u saveznim izbornim jedinicama, pet stranaka je prešlo cenzus od pet procenata: Jedinstvena Rusija, KPRF, LDPR, Novi ljudi i Pravedna Rusija. Jedinstvena Rusija je obezbedila 349 mesta, KPRF 37, LDPR 23, Novi ljudi 19 i Pravedna Rusija 17.
(RT Balkan)
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