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NATO HAUBICA NESTALA U PLAMENU! Precizan pogodak Rusa osakatio utvrđenje u DNR

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30. 09. 2026. u 11:03

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USLED pogotka, neprijateljsko samohodno oruđe je oštećeno, a snimci objektivne kontrole zabeležili su požar.

НАТО ХАУБИЦА НЕСТАЛА У ПЛАМЕНУ! Прецизан погодак Руса осакатио утврђење у ДНР

Printskrin

Posada FPV drona iz sastava grupe snaga „Zapad” uništila je samohodno artiljerijsko oruđe AS-90 britanske proizvodnje u blizini istočne obale Krasnooskolskog akumulacionog jezera, koje se nalazi u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije.

Samohodno oruđe je uočeno tokom vazdušnog izviđanja. Prema navodima resora, ukrajinska posada je u tom trenutku dejstvovala po ruskim položajima. Nakon potvrde cilja, operateri dronova su izveli napad na ovo oruđe.

Ministarstvo odbrane je navelo da se AS-90 zapalio nakon pogotka. Sam pogodak je zabeležen opremom za objektivnu kontrolu.

Napad su izveli pripadnici posebnog puka za bespilotne sisteme 20. gardijske kombinovane armije. Resor je napomenuo da ove jedinice koriste FPV dronove protiv oklopnih vozila, motornih vozila, robotskih sistema i ljudstva Oružanih snaga Ukrajine.

Podaci sa dronova se prenose na komandno mesto u realnom vremenu putem internih vojnih komunikacionih sistema, dodalo je ministarstvo.

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