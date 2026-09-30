"NA ULICAMA GOZBA VRANA I PACOVA..." Šta se dešava sa hrvatskom prestonicom? (VIDEO)
U OČEKIVANjU za danas najavljene odluke Županijskog suda o zakonitosti štrajka zaposlenih u gradskom prevozu i u komunalnim službama, trećeg dana Zagreb "tone polako u haos".
- Kante (za smeće) pucaju po šavovima', na ulicama gozba vrana i štakora - piše portal Danas.
Predsednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da je i danas u gradu 20 vozila, a nekoliko radnika s dva vozila je na platou na Jakuševcu, preventivno kako ne bi došlo do požara, zbog velike količine smeća.
Vladimir Jozić, predsednik Sindikata vozača i prometnih delatnika ZET-a u izjavi Hini potvrdio je da će danas poslati svoga predstavnika u arbitražnoj komisiji koja treba da utvrdi nužne poslove, ali ističe da je suštini postići dogovor s poslodavcem.
- Već danas možemo se naći, ili kod nas u ZET-u ili u Gradskoj upravi. Ne vodi ničemu da smo oni ili mi pred kamerama i dajemo izjave. U interesu građana je da postignemo dogovor - rekao je Jozić i ponovio poziv za razgovor gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.
Tomašević je ranije poručio i da je sa sindikatima spreman da sedne za sto tek kada počnu obavljati neophodne usluge.
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