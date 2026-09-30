"KIM DŽONG UN MI JE PRIJATELJ" Tramp: Ja ga volim i on me poštuje i voli
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da mu je severnokorejski lider Kim Džong Un "prijateljem", kao i da će mu dok god je on tu biti dobro.
On je to rekao novinarima u Vašingtonu, kada su ga pitali zašto Iranu ne dozvoljava da razvije nuklearno oružje dok ga Severna Koreja već poseduje i rekao da je u Severnoj Koreji drugi predsednik.
- Kim Džong Un. On mi je prijatelj. On voli Trampa, ali ne voli mnogo drugih ljudi. Ja sam jedina osoba na celom svetu koja mu se sviđa, a i on mi se sviđa. Ja ga volim. Dok god sam ja tu, biće mu dobro. Znate zašto? On me poštuje i voli - rekao je Tramp, prenosi Nujuzvik.
Dodao je i da su severnokorejski nuklearni kapaciteti "prilično veliki", ali "ne kao američki".
Tramp je više puta isticao svoj lični odnos sa Kimom i rekao da očekuje da će se ponovo sastati sa njim ove godine, istovremeno priznajući da Severna Koreja poseduje nuklearni arsenal, navodi list i podseća da je Tramp ranije najavio da će se do kraja godine sastati sa Kimom.
Tramp i Kim sastali su se tri puta 2018. i 2019. godine, dok je američka administracija pokušavala da ubedi Severnu Koreju da odustane od nuklearnog oružja.
Pregovori su završeni bez dogovora, a Severna Koreja je nastavila da razvija svoje nuklearne i raketne kapacitete.
(Tanjug)
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