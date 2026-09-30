Svet

"KIM DŽONG UN MI JE PRIJATELJ" Tramp: Ja ga volim i on me poštuje i voli

В. Н.

30. 09. 2026. u 11:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da mu je severnokorejski lider Kim Džong Un "prijateljem", kao i da će mu dok god je on tu biti dobro.

КИМ ЏОНГ УН МИ ЈЕ ПРИЈАТЕЉ Трамп: Ја га волим и он ме поштује и воли

Foto: Profimedia/ MediaPunch / BACKGRID

On je to rekao novinarima u Vašingtonu, kada su ga pitali zašto Iranu ne dozvoljava da razvije nuklearno oružje dok ga Severna Koreja već poseduje i rekao da je u Severnoj Koreji drugi predsednik.

- Kim Džong Un. On mi je prijatelj. On voli Trampa, ali ne voli mnogo drugih ljudi. Ja sam jedina osoba na celom svetu koja mu se sviđa, a i on mi se sviđa. Ja ga volim. Dok god sam ja tu, biće mu dobro. Znate zašto? On me poštuje i voli - rekao je Tramp, prenosi Nujuzvik.

Dodao je i da su severnokorejski nuklearni kapaciteti "prilično veliki", ali "ne kao američki".

Tramp je više puta isticao svoj lični odnos sa Kimom i rekao da očekuje da će se ponovo sastati sa njim ove godine, istovremeno priznajući da Severna Koreja poseduje nuklearni arsenal, navodi list i podseća da je Tramp ranije najavio da će se do kraja godine sastati sa Kimom.

Tramp i Kim sastali su se tri puta 2018. i 2019. godine, dok je američka administracija pokušavala da ubedi Severnu Koreju da odustane od nuklearnog oružja. 

Pregovori su završeni bez dogovora, a Severna Koreja je nastavila da razvija svoje nuklearne i raketne kapacitete.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOME ZVEZDE PUNE DŽEPOVE, A KOGA ČEKA KRIZA? Novčani horoskop za oktobar - veliki finansijski preokreti stižu za ove znake

KOME ZVEZDE PUNE DžEPOVE, A KOGA ČEKA KRIZA? Novčani horoskop za oktobar - veliki finansijski preokreti stižu za ove znake