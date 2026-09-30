SRUŠIO SE RUSKI NUKLEARNI BOMBARDER TU-95: Poginulo šest članova posade "Medveda" (VIDEO)
SRUŠIO se ruski strateški bombarder Tu-95 kod baze Ukrajinka u Amurskom regionu, poginulo šest od sedam članova posade "Medveda", istražuje se uzrok pada.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je poginulo šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Amurskom regionu na dalekom istoku zemlje.
Agencija Interfaks je, pozivajući se na vojnog portparola, objavila da je strateški bombarder Tu-95 pao u udaljenom području tokom rutinske vežbe.
Navedeno je da u trenutku pada ruski avion, koji NATO naziva "Medvedom" i može da nosi nuklearno oružje, nije nosio nikakvo naoružanje.
- Jedan član posade je preživeo pad i hospitalizovan je - saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.
Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva poslati su na mesto pada da sprovedu istragu.
Moskou tajms navodi da su se pojavili neprovereni izveštaji na Telegram kanalima povezanim sa ruskim bezbednosnim službama o tome da se bombarder možda srušio zbog požara i eksplozije motora.
Zvaničnici nisu komentarisali mogući uzrok pada.
Tu-95 je navodno bio stacioniran na vazduhoplovnoj bazi Ukrajinka, jednoj od najvećih ruskih baza bombardera dugog dometa.
Izveštaji navode da se avion srušio u blizini sela Krasnojarovo, koje se nalazi 30 kilometara severno od baze Ukrajinka.
(Kurir)
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