SRUŠIO SE RUSKI NUKLEARNI BOMBARDER TU-95: Poginulo šest članova posade "Medveda" (VIDEO)

SRUŠIO se ruski strateški bombarder Tu-95 kod baze Ukrajinka u Amurskom regionu, poginulo šest od sedam članova posade "Medveda", istražuje se uzrok pada.

Foto: printskrin Iks @visegrad24

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je poginulo šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Amurskom regionu na dalekom istoku zemlje.

Agencija Interfaks je, pozivajući se na vojnog portparola, objavila da je strateški bombarder Tu-95 pao u udaljenom području tokom rutinske vežbe.

Navedeno je da u trenutku pada ruski avion, koji NATO naziva "Medvedom" i može da nosi nuklearno oružje, nije nosio nikakvo naoružanje.

A Tu-95 strategic missile-carrier crashed in the Amur region. Six people were killed. Russia’s Defense Ministry said the bomber went down on Tuesday. Six died. One crew member was hospitalized. The plane fell in an uninhabited area during a training flight with no munitions on board. Kremlin media claim a fuel explosion and that the engines caught fire as it crashed. That has not been confirmed. By some counts, Russia may have lost at least 14 Tu-95s during the war in Ukraine. The aircraft can carry nuclear weapons and have not been produced since 1992. Several were earlier damaged or destroyed by Ukrainian forces and special services. — Visegrád 24 (@visegrad24) September 29, 2026

- Jedan član posade je preživeo pad i hospitalizovan je - saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva poslati su na mesto pada da sprovedu istragu.

Moskou tajms navodi da su se pojavili neprovereni izveštaji na Telegram kanalima povezanim sa ruskim bezbednosnim službama o tome da se bombarder možda srušio zbog požara i eksplozije motora.

Zvaničnici nisu komentarisali mogući uzrok pada.

Tu-95 je navodno bio stacioniran na vazduhoplovnoj bazi Ukrajinka, jednoj od najvećih ruskih baza bombardera dugog dometa.

Izveštaji navode da se avion srušio u blizini sela Krasnojarovo, koje se nalazi 30 kilometara severno od baze Ukrajinka.

(Kurir)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO