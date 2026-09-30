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SRUŠIO SE RUSKI NUKLEARNI BOMBARDER TU-95: Poginulo šest članova posade "Medveda" (VIDEO)

В.Н.

30. 09. 2026. u 09:33

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SRUŠIO se ruski strateški bombarder Tu-95 kod baze Ukrajinka u Amurskom regionu, poginulo šest od sedam članova posade "Medveda", istražuje se uzrok pada.

СРУШИО СЕ РУСКИ НУКЛЕАРНИ БОМБАРДЕР ТУ-95: Погинуло шест чланова посаде Медведа (ВИДЕО)

Foto: printskrin Iks @visegrad24

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je jutros da je poginulo šest članova posade vojnog aviona koji se srušio u Amurskom regionu na dalekom istoku zemlje.

Agencija Interfaks je, pozivajući se na vojnog portparola, objavila da je strateški bombarder Tu-95 pao u udaljenom području tokom rutinske vežbe.

Navedeno je da u trenutku pada ruski avion, koji NATO naziva "Medvedom" i može da nosi nuklearno oružje, nije nosio nikakvo naoružanje.

- Jedan član posade je preživeo pad i hospitalizovan je - saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Zvaničnici Ratnog vazduhoplovstva poslati su na mesto pada da sprovedu istragu.

Moskou tajms navodi da su se pojavili neprovereni izveštaji na Telegram kanalima povezanim sa ruskim bezbednosnim službama o tome da se bombarder možda srušio zbog požara i eksplozije motora.

Zvaničnici nisu komentarisali mogući uzrok pada.

Tu-95 je navodno bio stacioniran na vazduhoplovnoj bazi Ukrajinka, jednoj od najvećih ruskih baza bombardera dugog dometa.

Izveštaji navode da se avion srušio u blizini sela Krasnojarovo, koje se nalazi 30 kilometara severno od baze Ukrajinka.

(Kurir)

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