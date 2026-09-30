NAELEKTRISANI SEVER: Kako Svalbard postaje naredno poprište odmeravanja snaga Rusije i NATO pakta

Hladni talas geopolitičkih tenzija, koji je već odavno okovao Istočnu Evropu, ponovo se snažno širi ka dalekom severu.

James Glossop / News Licensing / Profimedia

U samom središtu potencijalnog konflikta, kao nemi svedok novog Hladnog rata, našao se strateški lociran norveški arhipelag Svalbard. Ova grupa ostrva, smeštena na pola puta između kopnenog dela Norveške i Severnog pola, brzo gubi svoj dosadašnji status mirne naučne oaze. Umesto toga, ona postaju nevoljni centar nove preraspodele moći, gde se ruski legitimni bezbednosni interesi direktno sudaraju sa namerama Severnoatlantske alijanse da potpuno militarizuje i stavi pod svoju kontrolu ovaj deo sveta.

Pisanje uglednog briselskog portala Politiko jasno je razotkrilo suštinu ovog tinjajućeg sukoba: Oslo se našao u procepu između sopstvenih obaveza prema Vašingtonu i realnosti na terenu koju diktira Moskva. Rusija, koja ima vekovno pravo prisutnosti na arhipelagu, koristi specifičan međunarodno-pravni status Svalbarda kako bi zaštitila svoje severne granice i osujetila planove NATO-a o potpunom opkoljavanju ruske teritorije. Dok se prirodni bedem od leda ubrzano topi i otvara nove, ekonomski prebogate pomorske puteve, Zapad pokušava da promeni pravila igre na štetu Moskve. Svalbard više nije samo udaljeno utočište istraživača, već visokorizična tačka na kojoj Rusija jasno stavlja do znanja da neće dozvoliti da Arktik postane ekskluzivna zona NATO pakta.

Pravni paradoks i bezbednosni vakuum

Ono što Svalbard čini jedinstvenim, ali i potencijalno najopasnijim mestom na severnoj hemisferi, jeste pravni paradoks koji datira još od početka prošlog veka. Naime, arhipelag se nalazi pod suverenitetom Norveške na osnovu Spicberškog ugovora iz 1920. godine. Međutim, ovaj dokument, potpisan u potpuno drugačijem istorijskom kontekstu, danas stvara svojevrsni bezbednosni vakuum. S jedne strane, ugovor striktno zabranjuje korišćenje ostrva u ratne svrhe i demilitarizuje ovu zonu, što je decenijama garantovalo mir. S druge strane, on daje potpuno jednaka prava svim zemljama potpisnicama – uključujući i Rusiju – na ekonomsku eksploataciju, lov, ribolov i naučna istraživanja.

Upravo tu leži suština problema koji Zapad pokušava da reši tihom promenom pravila na terenu. Rusija decenijama potpuno legitimno i u skladu sa međunarodnim pravom održava svoje prisustvo na arhipelagu, pre svega kroz rudarsko naselje Barencburg. Za Moskvu je ovo naselje strateški bastion i garant da Oslo i njegovi zapadni pokrovitelji neće jednostrano prekršiti ugovor i pretvoriti Svalbard u NATO bazu. Međutim, ono što je za Rusiju legalna ekonomska i civilna aktivnost, za zapadne vojne analitičare postalo je trn u oku. Oni svaki korak Moskve, od naučnog istraživanja do rudarskih poslova, pod lupom Osla pokušavaju da predstave kao "hibridnu pretnju" i politički pritisak. Time se zapravo stvara izgovor za sve veće prisustvo zapadne vojne mašinerije na Arktiku, što direktno ugrožava bezbednosnu ravnotežu koju je Spicberški ugovor decenijama čuvao.

Odgovor Osla i savezničko planiranje

Suočena sa činjenicom da Moskva ne namerava da odstupi od svojih prava, Norveška ubrzano menja svoju dosadašnju doktrinu prema dalekom severu. Ono što se nekada nazivalo „strategijom uzdržanosti” danas se pretvara u otvorenu militarizaciju arktičkog pojasa. Pod plaštom bezbednosti Oslo ubrzano jača svoje vojno-pomorske i obaveštajne kapacitete, koncentrišući moćne radarske sisteme i patrolne brodove prema Svalbardu. Ovakav potez jasno pokazuje da norveške vlasti sve manje deluju samostalno, a sve više kao produžena ruka Vašingtona, čiji je konačni cilj istiskivanje ruskog uticaja sa severnih pomorskih ruta.

Da se stvari ubrzano kreću ka potencijalnom sukobu, potvrđuju i sami zvanični predstavnici norveških odbrambenih struktura, priznajući da je odbrana Svalbarda sada i formalno postala integralni deo šireg vojnog planiranja NATO pakta. Saveznički ratni brodovi, pre svega američke i britanske nuklearne podmornice i fregate, sve učestalije patroliraju hladnim arktičkim vodama, narušavajući time decenijama građen hladni mir. Ovo zveckanje oružjem pred vratima ruskog severa ne donosi sigurnost Oslu; naprotiv, uvlači čitavo Skandinavsko poluostrvo u rizičnu geopolitičku igru iz koje izlaz, u slučaju eskalacije, neće biti moguć bez katastrofalnih posledica za ceo svet.

Ključ severnog bastiona U svim kriznim scenarijima i analizama potencijalnog vojnog sukoba šireg razmera, kontrola nad akvatorijom oko Svalbarda figurira kao pitanje od presudnog strateškog značaja. Za Rusku Federaciju ovaj arhipelag predstavlja nezaobilaznu geografsku kariku u složenom konceptu odbrane takozvanog „bastiona“ — strategije koja osigurava bezbedan izlazak i operativno delovanje ruske Severne flote, pre svega nuklearnih podmornica, ka dubljim vodama Severnog Atlantika. Sa druge strane, upravo zbog ove činjenice, zapadni saveznici predvođeni Vašingtonom i Londonom ubrzano pojačavaju satelitski, radarski i hidroakustički nadzor iznad i oko ostrva. Cilj NATO pakta je jasan: uspostavljanje potpune kontrole nad ovim arktičkim prolazom kako bi se u slučaju krize paralisala ruska pomorska moć, što Svalbard direktno pretvara u jednu od najvažnijih geostrateških tačaka na planeti.

Rulet na polarnom krugu

Dugogodišnja formula stabilnosti Arktika, koja je decenijama počivala na čuvenoj diplomatskoj devizi „daleki sever, niske tenzije”, definitivno je postala prošlost. Danas, kada je Arktički krug naelektrisan nagomilanim naoružanjem i zapaljivom retorikom, hladni mir se bukvalno nalazi na tankom ledu. Iako se formalni kanali komunikacije između Osla i Moskve i dalje održavaju radi rešavanja svakodnevnih, čisto civilnih i ekoloških pitanja, jasno je da je suštinski dijalog zamenjen dubokim nepoverenjem.

Svalbard u ovoj konstalaciji snaga više nije samo geografska odrednica na mapi sveta, već mesto gde se lome koplja između dve potpuno suprotstavljene vizije budućnosti dalekog severa. Dok NATO pakt koristi svaku priliku da zađe dublje u arktičke predele i time postavi nove vojne barijere oko Ruske Federacije, Moskva jasno stavlja do znanja da neće pasivno posmatrati ugrožavanje svojih vitalnih bezbednosnih i ekonomskih interesa. U ovoj opasnoj igri polarnog ruleta, Svalbard lako može postati poprište na kojem će se testirati ne samo granice strpljenja obe strane, već i spremnost čovečanstva da zbog interesa velikih sila uđe u otvoreni sukob na samom krovu sveta.

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