Svet

RUTE ZVECKA NOVIM PAKETOM POMOĆI: NATO Posle optužbi na račun rusije pojačava podršku Kijevu

P. Đurđević

29. 09. 2026. u 12:35

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GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute najavio je danas da će podrška Ukrajini biti povećana zbog brojnih "sabotaža i neprijateljskih akcija" koje je Rusija preuzimala poslednjih meseci.

РУТЕ ЗВЕЦКА НОВИМ ПАКЕТОМ ПОМОЋИ: НАТО После оптужби на рачун русије појачава подршку Кијеву

Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Rusija nastavlja svoju bezobzirnu kampanju neprijateljskih akcija protiv NATO-a. Ona pokušava da oslabi našu rešenost i zaustavi našu podršku Ukrajini. Ali (u tome) ne uspeva - rekao je Rute novinarima, preneo je Rojters.

Po njegovim rečima, NATO će učinićemo još više za Ukrajinu.

(Tanjug)

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