RUTE ZVECKA NOVIM PAKETOM POMOĆI: NATO Posle optužbi na račun rusije pojačava podršku Kijevu

GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute najavio je danas da će podrška Ukrajini biti povećana zbog brojnih "sabotaža i neprijateljskih akcija" koje je Rusija preuzimala poslednjih meseci.

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- Rusija nastavlja svoju bezobzirnu kampanju neprijateljskih akcija protiv NATO-a. Ona pokušava da oslabi našu rešenost i zaustavi našu podršku Ukrajini. Ali (u tome) ne uspeva - rekao je Rute novinarima, preneo je Rojters.

Po njegovim rečima, NATO će učinićemo još više za Ukrajinu.

(Tanjug)

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