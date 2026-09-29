RUTE ZVECKA NOVIM PAKETOM POMOĆI: NATO Posle optužbi na račun rusije pojačava podršku Kijevu
GENERALNI sekretar NATO-a Mark Rute najavio je danas da će podrška Ukrajini biti povećana zbog brojnih "sabotaža i neprijateljskih akcija" koje je Rusija preuzimala poslednjih meseci.
- Rusija nastavlja svoju bezobzirnu kampanju neprijateljskih akcija protiv NATO-a. Ona pokušava da oslabi našu rešenost i zaustavi našu podršku Ukrajini. Ali (u tome) ne uspeva - rekao je Rute novinarima, preneo je Rojters.
Po njegovim rečima, NATO će učinićemo još više za Ukrajinu.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
EVROPA JOŠ ZAVISI OD SAD: Rute otkrio zašto ne može sama
25. 09. 2026. u 14:02
ŠOK PRIZNANjE RUTEA: Zapad se umara od Ukrajine - sukob predugo traje i ostavlja posledice
25. 09. 2026. u 08:51
NOVA PORUKA ŠEFA NATO: Rute traži da Evropa promeni prioritete
24. 09. 2026. u 16:34
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
DIGLA SE PRAŠINA: Mitrović doneo konačnu odluku o Sarapi - promene na "Pinku" posle sastanka sa 20ak ljudi
NA SASTANKU je prisustvovalo dvadeset ljudi.
28. 09. 2026. u 16:03
Komentari (0)