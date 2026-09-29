LEGALNO NIJE NUŽNO I MORALNO: Papina poruka o asistiranju pri umiranju
PAPA Lav Četrnaesti je tokom svog boravka u Francuskoj poslao niz apostolskih poruka koje su izazvale dosta odjeka.
Uz kritiku veštačke inteligencije koja preti da se otrgne kontroli, papa je osudio i politiku asistiranja pri umiranju, naglašavajući da samo Bog može da odlučuje o životu. Govoreći o usvojenim zakonima u ovoj oblasti, kazao je da "ono što je legalno, nije nužno i moralno". Javno je govorio i o zlu seksualnog nasilja unutar Katoličke crkve.
Od apostolskih tema, papa je pozvao i na suprotstavljanje materijalizmu zarad traženja unutrašnjeg mira. Insistirao je na humanosti, ističući da "niko nije toliko siromašan da nema šta da pruži, niti je iko toliko bogat da nema šta da primi."
Kada je reč o migracijama, usprotivio se zatvaranju u nacionalne identitete i tome da se stranac ili migrant posmatra kao pretnja. Naglasak mu je bio na prihvatanju i zaštiti dostojanstva migranata, uz ideju da evropski identitet ne treba da se gradi na odbacivanju drugoga.
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