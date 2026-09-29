Politika

"DVE GODINE NEKI LJUDI SU POKUŠALI DA NAM ODUZMU ONO NAJVREDNIJE" Vučić: Srbin oseti kada mu ruše državu i porodicu

В.Н.

29. 09. 2026. u 18:50

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se narodu u Negotinu.

ДВЕ ГОДИНЕ НЕКИ ЉУДИ СУ ПОКУШАЛИ ДА НАМ ОДУЗМУ ОНО НАЈВРЕДНИЈЕ Вучић: Србин осети када му руше државу и порoдицу

FOTO: Printskrin/RTS

- Dve godine neki ljudi su pokušali da nam oduzmu ono što nam je bilo najvrednije. Ne zato što su to loši ljudi, već jer je neko spolja time upravljao i jer su neki mediji radili najprljaviji posao želeći da nam podele porodice. I poslednjih dana, hoće da kažu "penzionerima treba oduzeti pravo glasa", da uzmu njima lične karte. Kada je to nekome padalo na pamet? Hteli su da nam podele porodice i sruše Srbiju. Na sreću, Srbija je to prepoznala i osetila. Srbin oseti kada mu ruše državu i porodicu, to je za njega svetinja, a oni su pokušali sve vrednosti na kojima počiva naša zemlja da sruše. Nije važna zastava, poštovanje prema starijima. Poštuješ uvek dedu i kada nije u pravu, vaspitanje tako nalaže, a onda su rekli to nije važno. Hvala što ste rekli "ne damo da nam srušite porodicu, državu, Srbiju" - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI ODBILI DA UČESTVUJU U DEBATI NA RTS: Eto koliko ih briga za narod!
Politika

0 0

BLOKADERI ODBILI DA UČESTVUJU U DEBATI NA RTS: Eto koliko ih briga za narod!

RADIO-televizija Srbije uputila je poziv nosiocu liste “Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić” Aleksandru Vučiću, prvom na listi “Studentska lista - Studenti pobeđuju” Iliji Srdanoviću za debatu u okviru predizborne kampanje za vanredne parlementarne izbore i Vukosavi Crnjanski, direktorki organizacije civilnog društva “Crta” da učestvuju u debati povodom izbora.

29. 09. 2026. u 18:47

Politika
Tenis
Fudbal
UVEK ĆE VAM ČUVATI LEĐA: Ovo su četiri najodanija horoskopska znaka - vrlo su brižni i empatični

UVEK ĆE VAM ČUVATI LEĐA: Ovo su četiri najodanija horoskopska znaka - vrlo su brižni i empatični