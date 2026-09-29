"DVE GODINE NEKI LJUDI SU POKUŠALI DA NAM ODUZMU ONO NAJVREDNIJE" Vučić: Srbin oseti kada mu ruše državu i porodicu

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se narodu u Negotinu.

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- Dve godine neki ljudi su pokušali da nam oduzmu ono što nam je bilo najvrednije. Ne zato što su to loši ljudi, već jer je neko spolja time upravljao i jer su neki mediji radili najprljaviji posao želeći da nam podele porodice. I poslednjih dana, hoće da kažu "penzionerima treba oduzeti pravo glasa", da uzmu njima lične karte. Kada je to nekome padalo na pamet? Hteli su da nam podele porodice i sruše Srbiju. Na sreću, Srbija je to prepoznala i osetila. Srbin oseti kada mu ruše državu i porodicu, to je za njega svetinja, a oni su pokušali sve vrednosti na kojima počiva naša zemlja da sruše. Nije važna zastava, poštovanje prema starijima. Poštuješ uvek dedu i kada nije u pravu, vaspitanje tako nalaže, a onda su rekli to nije važno. Hvala što ste rekli "ne damo da nam srušite porodicu, državu, Srbiju" - rekao je Vučić.