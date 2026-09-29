Svet

ZATVARAMO CRNO POGLAVLJE NAŠE ISTORIJE Portparol ministarstva odbrane: U Iraku nema više pripadnika međunarodne koalicije

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 09. 2026. u 20:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PORTPAROL iračkog Ministarstva odbrane izjavio je danas da u Iraku više nema pripadnika međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, dan uoči planiranog potpunog povlačenja koalicionih snaga iz te zemlje.

ЗАТВАРАМО ЦРНО ПОГЛАВЉЕ НАШЕ ИСТОРИЈЕ Портпарол министарства одбране: У Ираку нема више припадника међународне коалиције

Foto: Tanjug/AP Photo/Hadi Mizban

Portparol je za Al Džaziru rekao da su snage međunarodne koalicije pružale značajnu vazdušnu podršku iračkim snagama u borbi protiv terorističkih grupa Islamske države Iraka i Levanta, kao i da će odnosi Iraka sa koalicijom predvođenom SAD biti nastavljeni.

Iračka vlada ranije je saopštila da se očekuje da potpuno povlačenje koalicionih snaga bude završeno sutra.

Portparol iračkog Ministarstva odbrane rekao je da su iračke snage sposobne da brane suverenitet zemlje.

Ranije ovog meseca, Saudijska Arabija je saopštila da je napad na njen naftovod Istok-Zapad potekao sa teritorije Iraka.

Iračka vlada osudila je napad i naredila istragu o tom incidentu.

Tanjug

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Ugašena Petrohemija u Pančevu
Društvo

0 0

Ugašena Petrohemija u Pančevu

PANČEVO je proteklog vikenda ušlo u fazu tišine koja najavljuje veliku tehnološku modernizaciju jer je u subotu, 26. septembra, zvanično je zaustavljena proizvodnja u HIP Petrohemiji, čime je označen start ambicioznog i logistički izuzetno složenog kapitalnog remonta.

28. 09. 2026. u 22:32 >> 23:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
UVEK ĆE VAM ČUVATI LEĐA: Ovo su četiri najodanija horoskopska znaka - vrlo su brižni i empatični

UVEK ĆE VAM ČUVATI LEĐA: Ovo su četiri najodanija horoskopska znaka - vrlo su brižni i empatični