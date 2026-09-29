ZATVARAMO CRNO POGLAVLJE NAŠE ISTORIJE Portparol ministarstva odbrane: U Iraku nema više pripadnika međunarodne koalicije

PORTPAROL iračkog Ministarstva odbrane izjavio je danas da u Iraku više nema pripadnika međunarodne koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, dan uoči planiranog potpunog povlačenja koalicionih snaga iz te zemlje.

Foto: Tanjug/AP Photo/Hadi Mizban

Portparol je za Al Džaziru rekao da su snage međunarodne koalicije pružale značajnu vazdušnu podršku iračkim snagama u borbi protiv terorističkih grupa Islamske države Iraka i Levanta, kao i da će odnosi Iraka sa koalicijom predvođenom SAD biti nastavljeni.

Iračka vlada ranije je saopštila da se očekuje da potpuno povlačenje koalicionih snaga bude završeno sutra.

Portparol iračkog Ministarstva odbrane rekao je da su iračke snage sposobne da brane suverenitet zemlje.

Ranije ovog meseca, Saudijska Arabija je saopštila da je napad na njen naftovod Istok-Zapad potekao sa teritorije Iraka.

Iračka vlada osudila je napad i naredila istragu o tom incidentu.

Tanjug

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