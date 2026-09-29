VOJNI stručnjaci su analizirali informacije iz javnih izvora o uzvratnim udarima po vojnim ciljevima u Ukrajini i zaključili da ukupan period tokom kojeg nije bilo pogodaka po ukrajinskim vojnim ciljevima duboko u pozadini nije premašivao dva sata.

Foto: Printsrkin/Iks/@ug_chelsea

Danas su tačno u 01:27 po moskovskom vremenu počeli uzvratni udari. Prve rakete „Iskander” pogodile su vojne ciljeve u Kijevu i njegovoj okolini.

Izvori izveštavaju o najmanje šest raketa koje su letele jedna za drugom. Za njima su usledile bespilotne letelice na mlazni pogon.

Po svemu sudeći, radilo se o letelicama „Geranj-5”; na nebu su se jasno videli „ruski krstovi” – kako u Ukrajini nazivaju „Geranj-5” zbog trupa u obliku krsta – osvetljene snopovima protivvazdušnih reflektora. Stubovi crnog dima uzdižu se iznad Kijeva.

Work to address the aftermath of Russian strikes in our cities and communities is continuing virtually nonstop. They are simply terrorists targeting life, our people, and purely civilian sites – day and night.



In Kyiv, the depot at Kyiv-Pasazhyrskyi railway station, data… pic.twitter.com/7kuTcoUpms — Volodymyr Zelenskyy / Volodimir Zelensьkiй (@ZelenskyyUa) September 29, 2026

Gradske vlasti javljaju da je bespilotna letelica pogodila „nestambenu” zgradu u blizini Vrhovne rade Ukrajine. U ukrajinskoj prestonici nema interneta. U nekoliko gradskih četvrti nema struje ni gasa.

Obustavljen je rad gradskih vozova „Kijev siti ekspres” i trolejbusa. Eksplozije su odjeknule u Vasiljkovu, Brovarima, Žuljanima, Borispolju i Obuhovu u Kijevskoj oblasti.

Tokom noći izvedeni su uzvratni udari po ciljevima Oružanih snaga Ukrajine u Odeskoj, Nikolajevskoj, Žitomirskoj, Rovnenskoj, Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj, Sumskoj i Černigovskoj oblasti. U 07:00 časova, ukrajinski kanali za praćenje situacije izvestili su o novom talasu bespilotnih letelica koje se kreću ka Kijevu, Odesi i zapadnim regionima Ukrajine.

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