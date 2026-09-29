Svet

RUSKI "KRSTOVI" POSEJALI UŽAS SA NEBA: Vatreni talas progutao Kijev u 1:27 ujutru

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29. 09. 2026. u 12:23

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VOJNI stručnjaci su analizirali informacije iz javnih izvora o uzvratnim udarima po vojnim ciljevima u Ukrajini i zaključili da ukupan period tokom kojeg nije bilo pogodaka po ukrajinskim vojnim ciljevima duboko u pozadini nije premašivao dva sata.

РУСКИ КРСТОВИ ПОСЕЈАЛИ УЖАС СА НЕБА: Ватрени талас прогутао Кијев у 1:27 ујутру

Foto: Printsrkin/Iks/@ug_chelsea

Danas su tačno u 01:27 po moskovskom vremenu počeli uzvratni udari. Prve rakete „Iskander” pogodile su vojne ciljeve u Kijevu i njegovoj okolini.

Izvori izveštavaju o najmanje šest raketa koje su letele jedna za drugom. Za njima su usledile bespilotne letelice na mlazni pogon.

Po svemu sudeći, radilo se o letelicama „Geranj-5”; na nebu su se jasno videli „ruski krstovi” – kako u Ukrajini nazivaju „Geranj-5” zbog trupa u obliku krsta – osvetljene snopovima protivvazdušnih reflektora. Stubovi crnog dima uzdižu se iznad Kijeva.

Gradske vlasti javljaju da je bespilotna letelica pogodila „nestambenu” zgradu u blizini Vrhovne rade Ukrajine. U ukrajinskoj prestonici nema interneta. U nekoliko gradskih četvrti nema struje ni gasa.

Obustavljen je rad gradskih vozova „Kijev siti ekspres” i trolejbusa. Eksplozije su odjeknule u Vasiljkovu, Brovarima, Žuljanima, Borispolju i Obuhovu u Kijevskoj oblasti.

Tokom noći izvedeni su uzvratni udari po ciljevima Oružanih snaga Ukrajine u Odeskoj, Nikolajevskoj, Žitomirskoj, Rovnenskoj, Dnjepropetrovskoj, Harkovskoj, Sumskoj i Černigovskoj oblasti. U 07:00 časova, ukrajinski kanali za praćenje situacije izvestili su o novom talasu bespilotnih letelica koje se kreću ka Kijevu, Odesi i zapadnim regionima Ukrajine.

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