Sad je i zvanično MANČESTER SITI U PROBLEMU: Oglasila se i Premijer liga

Kazne još nisu objavljene, a Siti ima rok do 2. oktobra da uloži žalbu.

AP Photo/Richard Pelham

Nezavisna komisija Premijer lige utvrdila je da je Mančester siti kriv po svim tačkama optužnice koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila tokom devet sezona, kao i po većini tačaka koje se odnose na nesaradnju kluba u istrazi koju je sprovodila Premijer liga, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Premijer liga je u februaru 2023. godine pokrenula postupak protiv Mančester sitija, nakon četvorogodišnje istrage. Optužbe se odnose na period od sezone 2009/10. do 2017/18.

Svi Sitijevi gresi: Nezavisna komisija utvrdila je da je Mančester siti u periodu od sezone 2009/10. do 2017/18: sklapao „fiktivne“ ugovore sa određenim brojem komercijalnih partnera, kojima je lažno prikazivan stvarni dogovor između ugovornih strana, kao i da se oslanjao na „fiktivne“ sporazume sa drugim partnerima, kako bi veštački uvećao prihode kluba i smanjio troškove;

podnosio netačne finansijske izveštaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatornih tela;

značajno prekršio ograničenja potrošnje koja su propisale i Premijer liga i UEFA;

tokom istrage Premijer lige više puta prekršio obaveze saradnje i postupanja u dobroj veri prema Ligi, pri čemu su potvrđena tri od četiri navedena prekršaja.

Nezavisna komisija navela je da je utvrdila da je Mančester siti u tom periodu sklapao „fiktivne“ ugovore sa određenim brojem komercijalnih partnera, kojima je lažno prikazivan stvarni sadržaj sporazuma između ugovornih strana. Komisija je takođe utvrdila da se klub oslanjao na „fiktivne“ sporazume sa drugim partnerima kako bi veštački povećao prihode i smanjio troškove.

Prema nalazima komisije, Mančester siti je podnosio netačne finansijske izveštaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatornih tela.

Komisija je takođe utvrdila da je klub značajno prekršio pravila o ograničenjima potrošnje koja su propisale Premijer liga i UEFA. Pored toga, Mančester siti je tokom istrage Premijer lige više puta prekršio obavezu da sarađuje sa Ligom i postupa u dobroj veri. Od četiri navedena prekršaja po tom osnovu, potvrđena su tri.

O visini i vrsti sankcije Mančester sitiju biće odlučivano na narednom saslušanju pred Nezavisnom komisijom.

„U skladu sa pravilima Premijer lige, saslušanje će biti zatvoreno za javnost i poverljivo sve dok ne bude dozvoljeno objavljivanje ishoda. Klub ima pravo žalbe na nalaze Nezavisne komisije, a rok za podnošenje žalbe je petak, 2. oktobar“, saopštila je Premijer liga.

Iz Lige su naveli da je namera njenog Upravnog odbora da se ceo postupak, uključujući eventualne žalbe i objavljivanje relevantnih odluka, okonča što je pre moguće.