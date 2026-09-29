DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 30. SEPTEMBAR: Bika očekuju sukobi sa okolinom, Lava i Vodoliju sa ženama, Škorpiju prilike za uvećanje prihoda

SAZNAJTE šta vas u sredu, 30. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Merkur, posle godinu dana, ulazi u kuću novca, praveći napete aspekte pa ćete morati da uložite više truda u rešavanje važnih finansijskih pitanja, podele imovine, alimentacije, kredita ili stipendije.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Planeta komunikacija, koja upravlja i vašim emotivnim životom, posle godinu dana ulazi u kuću braka i partnerstva, praveći izazovne aspekte, što upozorava na sukobe sa partnerom, i mogućnost razvoda ili raskida.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Opozicija između Merkura u kući ljubavi i Hirona u kući više sile donosi probleme u odnosu sa partnerom. Sa ulaskom Merkura u kuću posla, posle godinu dana, prilagođavate se novim okolnostima na radnom mestu.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Ulazak planete biznisa u kuću kreativnosti, posle godinu dana, donosi vam uspeh u umetničkom zanimanju ili javnoj delatnosti. Slobodne Rakove očekuje nova ljubav i mogućnost proširenja porodice. Pojačana nervoza.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Merkur, planeta komunikacija, posle godinu dana, ulazi u vašu astrološku kuću privatnosti, donoseći vam porodične nesporazume, konflikte, rasprave, svađe i sukobe, naročito sa ženama u porodici.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Posle godinu dana, vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u znak svoje egzaltacije, donoseći vam uspeh na ispitima, u dogovorima, preko potpisivanja isplativog ugovora ili kraćeg putovanja. Sukob sa autoritetima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Ulazak Merkura u kuću posla i novca, posle godinu dana, donosi vam uvećanje prihoda. Napet aspekt sa Hironom u kući partnerskih odnosa i braka, na svetlo dana ponovo iznosi stare probleme u odnosu sa voljenom osobom.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Aspekti Hirona u kući posla upozoravaju na probleme sa saradnicima i kolegama. Merkur, koji upravlja vašim finansijama, ulazi u vaš znak, posle godinu dana, donoseći vam nove kontakte i prilike za zaradu, ali i veće izdatke.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Ulazak Merkura u kuću podsvesti naglašava vašu intuiciju i interes za teme iz oblasti psihologije, astrologije, duhovnosti.Mesec u Blizancima upozorava na sukobe sa emotivnim ili poslovnim partnerom. Potreba za osamljivanjem.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Aspekti Hirona u kući karijeri donose sukobe na poslu, a ulazak Merkura, u kuću planova i novca, posle godinu dana, usmerava vašu pažnju na društveni ili politički angažman, ali budite oprezni.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Merkur, planeta komunikacija, posle godinu dana, ulazi u kuću karijere donoseći vam sukobe i probleme na poslu, naročito sa ženama koje mogu biti ljubomorne na vaš uspeh. Ulazak Meseca u kuću kreativnosti, donosi uspeh u privatnom poslu.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u kući privatnog života donosi sukobe u porodici, a Merkur u devetoj kući, posle godinu dana ,rešavanje zaostalih pravnih pitanja ili nezavršenih obaveza u vezi sa dužim putovanjima, polaganjem ispita ili upisom na studije.