VUČIĆ O BLOKADERIMA: Prvo što su napali uz porodicu i državu je demokratija

ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se narodu u Negotinu.

Foto: Printskrin

Kaže da su neki govorili da nema demokratije u Srbiji.

- Prvo što su napali uz porodicu i državu je demokratija. A onda su krenuli sa uvredama, najtežim mogućim! Onda su rekli zato što nam ne date slobodu da razgovaramo, a kad smo rekli hajde da idemo na debate, onda su došli, i u prvoj izgubili, i rekli a, ne, nećemo debate! Ne zna se ko odlučuje, pozovem prvog sa liste, prirodno je da želite da razgovarate, lako je da pobede najgoreg, a onda iz kreveta odgovaraju. Oni su rekli vama "ne poštujemo vas, leći ćemo u krevet i nećemo vam pokazati poštovanje"! - kazao je Vučić.