Politika

VUČIĆ OBJASNIO ŠTO BLOKADERI BEŽE: Oni misle da mogu da preziru sopstveni narod

В.Н.

29. 09. 2026. u 18:53

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ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se narodu u Negotinu.

ВУЧИЋ ОБЈАСНИО ШТО БЛОКАДЕРИ БЕЖЕ: Они мисле да могу да презиру сопствени народ

Foto: Printskrin

Kaže da su neki govorili da nema demokratije u Srbiji.

- Prvo što su napali uz porodicu i državu je demokratija. A onda su krenuli sa uvredama, najtežim mogućim! Onda su rekli zato što nam ne date slobodu da razgovaramo, a kad smo rekli hajde da idemo na debate, onda su došli, i u prvoj izgubili, i rekli a, ne, nećemo debate! Ne zna se ko odlučuje, pozovem prvog sa liste, prirodno je da želite da razgovarate, lako je da pobede najgoreg, a onda iz kreveta odgovaraju. Oni su rekli vama "ne poštujemo vas, leći ćemo u krevet i nećemo vam pokazati poštovanje"! - kazao je Vučić.

- Oni neće da vam pruže odgovore! Kada ih pitate da li će uvesti sankcije Ruskoj Federaciji? Kažu: "pa znate, to nije na vrhu agende naših tema...", ma nemojte pričati gluposti. I nikada nećete dobiti odgovor jer misle da mogu da preziru sopstveni narod, da ne daju odgovore, znaju da je odgovor da će uvesti odmah. Zato neće da idu na debate! Ja im dođem kao čudovište, ali nije to razlog. Uplašili su se toga što kriju odgovore od naroda. Kad ih pitate za generala, KiM, ne znaju odgovor. Ni na jedno pitanje ne znaju odgovor! Kad ih pitaju "pobedićete mafiju", kakva je to Vučića mafija? Niti sam ukrao, svi mafijaši su protiv mene, od Radoja Zvicera do ostalih. I svi samo mene mrzi, a njih podržavaju, kako ste primetili. Onda kažu "figurativno to kažemo", stvarno? A gde je odgovornost? Šta nudite Srbiji? Šta vam je plan i program? - dodao je on.

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