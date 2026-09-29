IZVRŠNI DIREKTOR NAJMOĆNIJE BANKE: Evropa treba da sprovede duboke ekonomske i vojne reforme

IZVRŠNI direktor banke Džej-Pi Morgan čejs, Džejmi Dajmon, založio se za duboku ekonomsku i vojnu reformu Evrope, objavio je danas Volstrit džornal.

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On je ocenio da bi Sjedinjene Američke Države u tom slučaju trebalo da ponude Evropi veliki sporazum o ekonomiji i slobodnoj trgovini, preneo Rojters.

-Verujem da bi SAD trebalo da ponude Evropi veliki podsticaj: ako sprovede značajne ekonomske i vojne reforme, uključujući sve što smatramo ključnim za bezbednost i otpornost, SAD bi pregovarale o jednom velikom, sveobuhvatnom ekonomskom sporazumu o slobodnoj trgovini sa Evropom, naveo je Dajmon u autorskom tekstu.

Dajmon je ocenio da bi takva trgovinska povezanost predstavljala "prekretnicu" za SAD i njihove saveznike, omogućavajući im da zajednički utiču na globalna trgovinska pravila i da budu čvršće povezani suočeni sa pritiskom autoritarnih država.

Predloženi sporazum, prema njegovim rečima, mogao bi da bude proširen i na prijateljske demokratije, uključujući Kanadu, Meksiko, Japan, Južnu Koreju, Australiju i Filipine.

Njegov poziv na slobodnu trgovinu razlikuje se od protekcionističke politike koju trenutno vodi administracija predsednika SAD Donalda Trampa, dok su trgovinski odnosi Vašingtona sa nekim od najvećih partnera, među kojima su Evropska unija i Kanada, pogoršani nakon uvođenja carina i oštrijih pregovaračkih taktika.

Dajmon je kao prioritete za EU izdvojio završetak dugo najavljivane unije tržišta kapitala i bankarske unije, kao i jačanje nezavisnosti bloka u oblastima odbrane, proizvodnje i energetike.

Prema njegovim rečima, Evropa koja može da mobiliše kapital, razvija inovativne kompanije, objedini proizvodnju u sektoru odbrane, smanji stratešku zavisnost i ostvari snažniji privredni rast bila bi sposobniji bezbednosni i otporniji ekonomski partner SAD, kao i snažnija protivteža ekonomskoj moći Pekinga.

Dajmon je i ranije kritikovao Evropu zbog slabog privrednog rasta i nedostatka kompanija od globalnog značaja.

On je prošle godine evropskim poslovnim i političkim liderima poručio da Evropa gubi u poređenju sa SAD i Azijom.

Istovremeno, Dajmon je naveo da SAD moraju da preduzmu korake kako bi zadržale status vodeće svetske vojne i ekonomske sile i obnovile "američki san i američke vrednosti", za koje je ocenio da slabe među delom stanovništva.

-Obnovljena posvećenost američkim vrednostima i savezništvima, zajedno sa odlučnim reformama u Evropi, bila bi geopolitički i ekonomski pogodak, garantujući snagu zapadnog sveta u narednih 250 godina, rekao je Dajmon.

Tanjug

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