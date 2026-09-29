Postala je kraljica tenisa, a njena najveća misterija oko Hrvata ne prestaje

Sve oči će biti uprte u nju

Foto: Susan Mullane/ISI Photos / Alamy / Profimedia

Elena Ribakina je u samo nekoliko nedelja stigla do samog vrha svetskog tenisa, ali jedna priča koja je prati već dugo nikako da se završi. Dok je Kazahstanka posle osvajanja US Opena postala nova prva teniserka sveta, pažnju javnosti ponovo privlači njen odnos sa hrvatskim trenerom Stefanom Vukovom.

Ribakina je prošle nedelje stigla u Kazahstan nakon istorijskog trijumfa u Njujorku, a 28. septembra ponovo je izašla na teren. Prva teniserka sveta trenutno trenira u Pekingu pred početak Kina Opena, gde će prvi put igrati kao svetski broj jedan.

Upravo njen povratak na teren ponovo je otvorio i pitanje koje godinama prati jednu od najboljih teniserki današnjice – šta se zapravo događa između Ribakine i Vukova?

Hrvatski stručnjak je godinama bio jedan od najvažnijih ljudi u njenom timu. Sa njim je Ribakina osvojila Vimbldon 2022. godine, a njihova saradnja bila je prekinuta tokom turbulentnog perioda u kojem je Vukov bio suspendovan od strane WTA. Nakon žalbe, suspenzija je ukinuta, a Vukov se ponovo priključio njenom timu.

lots of technical talk between rybakina and vukov after the first set pic.twitter.com/6DM1sbAjpG — til polarity's end 🎾⚡Slamdreeva era⚡⚫⚪ (@lildarkcage) January 31, 2026

Ribakina je tokom cele priče branila svog trenera i negirala da ju je maltretirao. Istovremeno, WTA je u svojoj istrazi zaključio da je Vukov prekršio kodeks ponašanja, što je celu priču učinilo jednom od najvećih kontroverzi u ženskom tenisu.

Ipak, od tada se situacija dramatično promenila.

Ribakina je osvojila Australijan open početkom godine, zatim je stigla do vrha svetskog tenisa, a sada je osvojila i US Open. U finalu u Njujorku pobedila je Arinu Sabalenku i tako stigla do treće Grend slem titule u karijeri.

Posle US Opena dobila je nekoliko dana odmora, ali je sada ponovo na terenu. U Pekingu je postavljena za prvog nosioca, a turnir počinje 30. septembra.

Ribakina će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča Julija Starodubceva – Alina Čarajeva, pošto kao prva nositeljka ima slobodno prvo kolo. Ako prođe tu prepreku, u četvrtfinalu bi potencijalno mogla da se sastane sa Belindom Benčić.

Za Ribakinu, međutim, Peking nije samo prvi turnir posle najveće titule u sezoni.

Ona prvi put nastupa kao broj jedan na svetu, a iza sebe ima sezonu u kojoj je osvojila Australijan open i US Open. Uz to, još jedna stvar privlači pažnju – povreda Ahilove tetive koja ju je mučila tokom leta.

Kazahstanski teniski savez je ranije saopštio da je Ribakina zbog te povrede bila na medicinskim pregledima i da je tokom US Opena igrala uz bolove. Ipak, uspela je da izdrži do kraja i osvoji trofej.

Sada je ponovo na treningu, a fotografije sa prvog izlaska na teren u Pekingu već su obišle društvene mreže. I dok Ribakina pokušava da nastavi dominaciju na terenu, priča o Vukovu ostaje jedna od retkih nerešenih misterija u njenoj karijeri.

Posebno zbog toga što je upravo u trenutku kada su mnogi očekivali da će kontroverza ostaviti posledice, Ribakina sa Vukovom ponovo počela da niže velike rezultate.

A sada, kada je postala prva teniserka sveta, pažnja će biti još veća.

Kina Open bi zato mogao da bude veoma važan test: Ribakina prvi put brani novi status, dok iza sebe ima trijumf na US Openu i ogromna očekivanja koja dolaze sa vrha WTA liste.