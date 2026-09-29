Noćna mora za Barselonu: Rafinja se povredio igrajući za Brazil

Velika briga u Kataloniji. trahovi Barselone pretvorili su se u bolnu stvarnost.

Foto: Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski napadač Rafinja osetio je mišićnu nelagodnost tokom utakmice reprezentacije protiv Australije i morao je da bude zamenjen na poluvremenu, što predstavlja veliki udarac za katalonski klub, koji je strahovao da bi njegova zvezda mogla da se povredi tokom reprezentativne pauze.

Prema saopštenju Brazilske fudbalske federacije, kapiten i nova desetka "selesaa" osetio je „nelagodnost u desnoj butini“. Za sada nije poznato o kakvoj je povredi reč niti koliko bi Rafinja mogao da odsustvuje.

Rafinja je prvo poluvreme završio na najbolji mogući način, pošto je u 45. minutu realizovao penal za izjednačenje Brazila na 2:2. Na poluvremenu ga je zamenio Endrik, a Rafinja se više nije vraćao na teren.

Njegov izlazak dolazi u izuzetno osetljivom trenutku za Barselonu. Fizičko stanje ovog fudbalera posebno je brinulo klub, imajući u vidu njegovu istoriju mišićnih problema u predelu desne butine i zadnje lože.

„Marka“ je pre nekoliko dana objavila da Barselona pomno prati Rafinju zbog njegove izuzetne forme ove sezone, ali i zbog napornog reprezentativnog programa, koji uključuje putovanja u Australiju i Indiju, kao i veliki fizički napor koji ona nose.

Brazilac je i pre ovog meča odigrao čitavih 90 minuta protiv Australije, u prvoj utakmici dve reprezentacije u okviru ove turneje. Taj susret u Taunsvilu završen je rezultatom 1:1.

On je u prošlosti već imao problema sa povredama u istoj regiji. Prošlog marta doživeo je mišićnu povredu na utakmici Brazila i Francuske, zbog koje je napustio reprezentativni kamp i vratio se u Barselonu, a potom je pet nedelja bio van terena.

Rafinja je takođe tokom poslednjeg Svetskog prvenstva povredio zadnju ložu desne noge u utakmici protiv Haitija, zbog čega je propustio dve naredne utakmice Brazila. Tadašnji pregledi potvrdili su mišićnu povredu desne butine.

Koliko utakmica Barselone će Rafinja pr opustiti?

Za sada nema konačne dijagnoze Rafinjinog problema, kao ni informacija o dužini eventualnog odsustva. Tek će medicinski pregledi pokazati da li je reč o prolaznoj nelagodnosti ili ozbiljnijoj povredi.

Situaciju čini posebno osetljivom njegov izuzetan početak sezone. Prema izveštajima objavljenim pre reprezentativne pauze, Rafinja je postigao 14 golova na prvih osam utakmica za Barselonu, čime je postao jedan od najvažnijih i najuticajnijih igrača ekipe.

Najbolji trener meseca u La ligi Hansi Flik je uoči reprezentativne pauze priznao da ga brine kada njegovi igrači odlaze u nacionalne timove. Barselona sada čeka rezultate Rafinjinih medicinskih pregleda kako bi saznala da li će on moći da se vrati u klub posle reprezentativne pauze.

Brazil sada očekuje i utakmica protiv Indije, ali ostaje neizvesno da li će Rafinja biti spreman za taj susret. Barselona će, sa druge strane, pažljivo pratiti njegovo stanje i čekati konačnu medicinsku procenu.